Πειραιάς: Τρέχουν να σωθούν από την επίθεση με τρίαινα - Βίντεο ντοκουμέντο

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση ενός 77χρονου άνδρα σε βάρος δύο ανδρών με τρίαινα στην οδό Μπιζανίου στον Πειραιά, με αφορμή τσακωμό για μια θέση πάρκινγκ.
Όπως φαίνεται από βίντεο που έφερε στο φως ο ΣΚΑΪ, διακρίνονται οι δύο άνδρες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον 77χρονο, κάνοντας βήματα προς τα πίσω και τρέχοντας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να κυνήγησε τους δύο άνδρες και να τους τραυμάτισε ελαφρά στα χέρια.
Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ενημερώθηκαν για το περιστατικό, μετέβησαν στο σημείο, ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 77χρονο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού θεάτρου όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ενώ κατασχέθηκε και η εν λόγω τρίαινα.
Σε βάρος του 77χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Ο 77χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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