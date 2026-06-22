«Περπατούν» ανάμεσά μας: H Αθήνα γέμισε ξαφνικά με γλάρους - Tι πρέπει να κάνεις αν βρεις έναν στον δρόμο σου

Αν τις τελευταίες ημέρες βγαίνοντας από το σπίτι σου στον Πειραιά, στο Μοσχάτο, ή ακόμα και στο... τσιμέντο των Σεπολίων και της Πατησίων, πέσεις πάνω σε ένα μικρό, γκριζωπό γλαράκι να κόβει βόλτες στο πεζοδρόμιο, μην πανικοβληθείς. Δεν έχασες τον δρόμο σου για την παραλία, απλώς ζεις τη νέα πραγματικότητα των ελληνικών πόλεων.

Οι αναφορές των πολιτών έχουν χτυπήσει «κόκκινο» και η ΑΝΙΜΑ (Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής) βάζει τα πράγματα στη θέση τους.

Δεν πρόκειται για κάποια περίεργη εισβολή, αλλά για ένα απόλυτα φυσιολογικό, εποχικό φαινόμενο. Τα νεαρά πτηνά εγκαταλείπουν πρόωρα τις φωλιές τους και προσπαθούν να μάθουν το περιβάλλον.

Και επειδή οι γλάροι έχουν πλέον δημιουργήσει μόνιμες αποικίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα και Βόλο, οι συναντήσεις μας μαζί τους είναι αναπόφευκτες.

Τι κάνουμε αν βρούμε ένα γλαράκι στη γειτονιά;

Οι άνθρωποι της ΑΝΙΜΑ τρέχουν και δεν φτάνουν αυτή την περίοδο. Επειδή, λοιπόν, δεν μπορούν να είναι παντού, γινόμαστε εμείς οι διασώστες ακολουθώντας δύο πολύ απλά σενάρια:

Το κόλπο της ταράτσας: Ρίξε πάνω του μια μεγάλη πετσέτα για να το ακινητοποιήσεις χωρίς να φοβηθεί (ή να σε τσιμπήσει). Πιάσ' το απαλά και ανέβασέ το στην ταράτσα της πολυκατοικίας σου. Οι γονείς του το ψάχνουν και θα το βρουν εκεί!

Το πλάνο «παραλία»: Αν το γλαράκι είναι ήδη κάπως μεγαλωμένο και μένεις κοντά σε παραθαλάσσια περιοχή, μπορείς να το πας μια βόλτα μέχρι την αμμουδιά και να το αφήσεις εκεί.

Αν δεις ότι το ζώο χρειάζεται γιατρό, η διαδικασία αλλάζει. Βάλ' το προσεκτικά σε ένα χαρτόκουτο με τρύπες (για να μπορεί να αναπνέει) και μετάφερέ το στις εγκαταστάσεις της ΑΝΙΜΑ, η οποία λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα.