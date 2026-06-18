Πέθανε ο Ανδρέας Μαζαράκης: Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο

Ο δημοσιογραφικός και ραδιοφωνικός κόσμος αποχαιρετά τον Ανδρέα Μαζαράκη, μια ξεχωριστή προσωπικότητα με μακρά και πολυσχιδή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης.

Τα τελευταία χρόνια είχε συνδέσει το όνομά του με τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», όπου μέσα από τις εκπομπές «Τα ωραία του Ανδρέα» και «Ο Εξαρχείων» κρατούσε καθημερινά συντροφιά στους ακροατές. Παράλληλα, αρθρογραφούσε στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» με τη δημοφιλή στήλη «Εξ Απορρήτων».

Μεγάλη του αγάπη υπήρξε το ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα ο ιστορικός Αστέρας Εξαρχείων, στον οποίο προσέφερε τις υπηρεσίες του από τη θέση του προέδρου.

Ποιος ήταν ο Ανδρέας Μαζαράκης

Γεννημένος στο Μεταξουργείο στα χρόνια του Εμφυλίου, μεγάλωσε στα Εξάρχεια και ανέπτυξε από νωρίς έντονα πνευματικά και κοινωνικά ενδιαφέροντα. Η ακαδημαϊκή του πορεία υπήρξε εξίσου εντυπωσιακή, καθώς αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ το 1974 και από τη Νομική Σχολή Αθηνών το 1978.

Το ενδιαφέρον του για τον πολιτισμό και τις τέχνες τον οδήγησε παράλληλα σε σπουδές υποκριτικής στο Εθνικό Θέατρο και στη Σχολή Κωστή Μιχαηλίδη, ενώ παρακολούθησε μαθήματα φωνητικής και ακορντεόν στο Ωδείο Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ανέπτυξε έντονη αντιστασιακή δράση μέσα από το Φοιτητικό Κίνημα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί επανειλημμένα και να επιστρατευθεί βίαια το 1973. Μετά την πτώση της χούντας ανέλαβε την προεδρία της Επιτροπής Αποχουντοποίησης για τους καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Αθήνας.

Πριν αφοσιωθεί οριστικά στη δημοσιογραφία, δραστηριοποιήθηκε επί σειρά ετών στο διεθνές εμπόριο τροφίμων, ταξιδεύοντας σε δεκάδες χώρες και γνωρίζοντας από κοντά διαφορετικούς πολιτισμούς. Οι εμπειρίες αυτές αποτέλεσαν πολύτιμο υλικό για τις αφηγήσεις και τις ιστορίες που μοιραζόταν αργότερα μέσα από το ραδιόφωνο.

Η χαρακτηριστική φωνή του, η βαθιά γνώση των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων και ο αυθεντικός τρόπος έκφρασής του τον κατέστησαν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες των ελληνικών ερτζιανών.

Η ανάρτηση του Γιάννη Κουρτάκη

«Σε ευχαριστώ για όλα, για τις ώρες, τις μέρες, τα ατελείωτα ξενύχτια. Ήσουν κάτι ξεχωριστό για μένα (για όλους εμάς). Ένας σπάνιος άνθρωπος, ένας μοναδικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Θα μου λείψεις Αντρίκο. Καλό ταξίδι ρε μάγκα και να τους τρελάνεις εκεί ψηλά!», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Γιάννης Κουρτάκης για τον Ανδρέα Μαζαράκη.

