Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων αποφάσισε νωρίτερα σήμερα (1/7), ομόφωνα τη στήριξη των πληγέντων από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα.

Το ψήφισμα προβλέπει τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους κατοίκους των διαμερισμάτων του κτιρίου.

Πετράλωνα - Τα έκτακτα μέτρα του Δήμου

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «το Τμήμα Ειδικών Εργασιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου τοποθέτησε κιγκλιδώματα και η Διεύθυνση Οδοποιίας λαμαρίνες από τρέχουσα εργολαβία, ώστε να αποκλειστεί πλήρως η πρόσβαση στο σημείο.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δόμησης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία και θα συντάξουν έκθεση επικινδυνότητας».

Παράλληλα, όπως σημειώνεται, «οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και το Σημείο Εξυπηρέτησης Δημότη της 3ης Δημοτικής Κοινότητας, στην οδό Τριών Ιεραρχών 74, βρίσκονται δίπλα στους πληγέντες, διευκολύνοντας την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους πληγέντες κατοίκους της εν λόγω πολυκατοικίας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών του τραγικού περιστατικού και τη στήριξη των οικογενειών που δοκιμάζονται» συμπληρώνει η ανακοίνωση.