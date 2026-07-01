Πετράλωνα: «Έπεσε κάτω σαν χάρτινος πύργος» - Η περιγραφή του ιδιοκτήτη της διπλανής πολυκατοικίας

Ανησυχία έχει προκαλέσει η πρωτοφανής κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα , με τις νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως να σοκάρουν

Ο κ. Αντώνιος Λουκάς, ιδιοκτήτης ολόκληρου του διπλανού κτιρίου, περιγράφει στο Orange Press Agency το μέγεθος της καταστροφής, μεταφέροντας τις στιγμές τρόμου που έζησε ο εγγονός του, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή που κατέρρεε το κτίριο στα Πετράλωνα.

Ο κ. Λουκάς έκανε λόγο για σοβαρές τεχνικές αστοχίες που, όπως λέει, προηγήθηκαν και οδήγησαν στη φθορά και της δικής του ιδιοκτησίας.

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Το κτίριο που κατέρρευσε μοιραζόταν κοινό τοίχο με την ιδιοκτησία του κ. Λουκά. Όπως αναφέρει ο ίδιος:



«Μεσοτοιχία με την πολυκατοικία. Και ο εγγονός μου έμενε στον τρίτο όροφο πάνω και όπως εργαζότανε είδε ξαφνικά την πολυκατοικία, αισθάνθηκε το θόρυβο και βλέποντας είδε την πολυκατοικία και έπεσε κάτω. Ισοπεδώθηκε».

Από την πτώση του τετραώροφου κτιρίου δημιουργήθηκε αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή: «Με μια τεράστια σκόνη απάνω, καπνός, μια σκόνη που πήγε προς τα πάνω», περιγράφει ο κ. Λουκάς και συνεχίζει με τη στιγμή που τον πήρε τηλέφωνο ο εγγονός του:

«...και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει παππού ξέρεις τι έγινε; Έπεσε λέει η διπλανή πολυκατοικία. Δεν το πίστευα κι εγώ. Λέω, σοβαρά; Ναι, έλα να δεις. Ε, έρχομαι εγώ και λέω τι να δω...».

«Σκάβανε κάτω από τα θεμέλια»

Φτάνοντας στο σημείο, ο κ. Λουκάς είδε με τα μάτια του τις υλικές ζημιές που υπέστη η ιδιοκτησία του. «Aυτές οι ζημιές προκλήθηκαν από την κατέρρευση του κτιρίου», επισημαίνει, ενώ αναφερόμενος στο πότε ξεκίνησαν οι εργασίες της διπλανής οικοδομής, καταγγέλλει λανθασμένους χειρισμούς στην υποστήριξη του εδάφους:

«Οι εργασίες είχαν αρχίσει περίπου κάνα μήνα. Σκάβαν τα θεμέλια και πήγαν πάρα κάτω από τα θεμέλια. Κατά τη γνώμη μου αυτό ήτανε που δεν κάνανε καλή υποστύλωση φαίνεται και τα θεμέλια γυρίσανε. Γι΄αυτό και έγειρε η πολυκατοικία προς το μέρος αυτό και δεν ήρθε προς τα εμάς. Καταλάβατε;»

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Ο ίδιος αποκαλύπτει πως είχε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ωστόσο βασίστηκε στην ιδιότητα των υπευθύνων: «Ε, κάτι έβλεπα κι εγώ, αλλά αυτοί είναι οι μηχανικοί εκεί πέρα. Λέω θα ξέρουνε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά δυστυχώς κάποια αστοχία έγινε».

«Σαν χάρτινος πύργος έπεσε κάτω»

Ο κ. Λουκάς τονίζει τον τρόπο με τον οποίο το κτίριο κατέρρευσε στο έδαφος μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς:

«Απλώς αισθάνθηκε -δεν ήμουνα εγώ εδώ, σας λέω, ο εγγονός μου ήτανε- ένα δυνατό λες και είναι σεισμός και ξαφνικά βλέπει η πολυκατοικία κατέρρευσε. Σαν χάρτινος πύργος έπεσε κάτω. Ισοπεδώθηκε δηλαδή».

Η πτώση αυτή παρέσυρε και τμήμα της δικής του περιουσίας, με αποτέλεσμα να αναμένει πλέον τους ελέγχους των αρμόδιων αρχών για τη στατικότητα του χώρου.