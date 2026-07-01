Πετράλωνα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο για τους σεισμούς - Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, μετά τον συναγερμό της Τρίτης (1/7) για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και όπως όλα δείχνουν αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο που ενεργοποιείται σε έναν σεισμό.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Γιάννης Αρτοποιός, εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, ανέφερε ότι η Πυροσβεστική δέχθηκε την πρώτη κλήση στις 13:07, οπότε και κινητοποιήθηκαν άμεσα οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, 35 πυροσβέστες, ειδικό όχημα της ΕΜΑΚ, δύο διασωστικοί σκύλοι, ενώ συγκροτήθηκε αμέσως στοιχείο διοίκησης στο σημείο.

Όπως εξήγησε, ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε καταρρεύσεις κτιρίων μετά από ισχυρούς σεισμούς. «Η εκπαίδευση που έχουν όλοι οι πυροσβέστες και ιδιαίτερα οι άνθρωποι των ειδικών μονάδων αντιμετώπισης καταστροφών είναι για αυτού του είδους τα συμβάντα», σημείωσε.

«Θέλαμε να είμαστε 100% σίγουροι» ότι δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια», τόνισε αναφορικά με την δράση της Πυροσβεστικής, η οποία παρά την πληροφορία ότι οι κάτοικοι της πολυκατοικίας δεν βρίσκονταν στο σημείο, και δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι, έκατσαν και ερεύνησαν με γεώφωνα το σημείο μέχρι να βεβαιωθούν.

Πετράλωνα: «Το παραμικρό πάτημα μπορεί να οδηγήσει σε νέα κατάρρευση»

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ασφάλεια των διασωστών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. «Ακόμη και το παραμικρό πάτημα μπορεί να οδηγήσει σε νέα κατάρρευση. Οι κινήσεις γίνονται με χειρουργική ακρίβεια», ανέφερε, εξηγώντας και την έκκληση για απόλυτη ησυχία στον χώρο ώστε να εντοπιστεί τυχόν ανθρώπινη παρουσία.

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Τα μέσα που αξιοποιήθηκαν, βοήθησαν επίσης στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Drone, που μετέδιδε εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, θερμικές κάμερες και εξειδικευμένος διασωστικός εξοπλισμός, ήταν όλα στην «φαρέτρα» των Πυροσβεστικών δυνάμεων, σε συνδυασμό με δύο διασωστικούς σκύλους της ΕΜΑΚ, οι οποίοι πραγματοποίησαν επανειλημμένους ελέγχους στα σημεία με τα περισσότερα συντρίμμια.

«Το αποτέλεσμα αυτό δεν θα έβγαινε αν δεν υπήρχε αυτή η πολύ δυνατή σχέση μεταξύ του εκπαιδευτή και του σκύλου», επισήμανε ο κύριος Αρτοποιός.

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Πώς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες

Παρόλο που έγιναν αξιοθαύμαστες προσπάθειες από την Πυροσβεστική και παρόλο που δεν υπήρχαν θύματα, η πολυκατοικία κατέρρευσε πλήρως και εύλογα ανοίγει η συζήτηση για το πώπς θα αποζημιωθούν οι πληγέντες.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Δήμος ΑΘηναίων ενεργοποίησε τη δομή φιλοξενίας: «Λέσχη Φιλίας Πετραλώνων», ωστόσο, όπως αναφέρει στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Αθηναίων και πολιτικός μηχανικός Πάρης Χαρλαύτης, οι περισσότεροι κάτοικοι δεν τις χρησιμοποίησαν, ενώ αρκετοί αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν είτε σε συγγενείς είτε ακόμη και στον χώρο περιμετρικά της πολυκατοικίας που κατέρρευσε.

Ο δήμος, όπως είπε, βρίσκεται σε διαδικασία εξεύρεσης λύσεων για τη στέγαση των πληγέντων, εξετάζοντας τη διάθεση περίπου έξι διαμερισμάτων μέσω συνεργασίας με φορέα, ενώ έχει ήδη ληφθεί απόφαση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για την κάλυψη άμεσων αναγκών.