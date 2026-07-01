Πετράλωνα: Το σενάριο της κατασκευαστικής λύσης που δεν επιλέχθηκε - Στην Ευελπίδων σήμερα οι συλληφθέντες

Συνολικά πέντε άτομα έχουν συλληφθεί για την υπόθεση των Πετραλώνων όπου το μεσημέρι της Τρίτης (30/06) κατέρρευσε τετραόροφη οικοδομη στην οδό Αλκμήνης. Πρόκειται για τρεις μηχανικούς, εκ των οποίων ο ένας είχε εκπονήσει τη στατική μελέτη της υπό ανέγερση πολυκατοικίας, ένας είναι ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του έργου και ο πέμπτος είναι ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου.

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγούνται οι πέντε συλληφθέντες για τη συγκλονιστική υπόθεση της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.



Οι συλληφθέντες έφυγαν περίπου στις 08:00 το πρωί της Τετάρτης (01/07) από το ΑΤ Ακροπόλεως, όπου και διανυκτέρευσαν, έπειτα από την μετατροπή των προσαγωγών σε συλλήψεις.



Σε βάρος των πέντε εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά πολεοδομικές παραβάσεις και την παραβίαση των κανόνων οικοδομικής.



Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να εμφανιστούν ενώπιον του Εισαγγελέα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην υποχώρηση του κτιρίου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως υπήρχε διαθέσιμη τεχνική λύση για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, με κόστος περίπου 4.000 ευρώ, η οποία ωστόσο δεν επιλέχθηκε. Αντίθετα, φέρεται να προτιμήθηκε διαφορετική «λύσηγ» για λόγους κόστους, γεγονός που αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης.

Οι ακριβείς συνθήκες και οι ευθύνες αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την πραγματογνωμοσύνη και την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν οι αρμόδιοι τεχνικοί και δικαστικοί πραγματογνώμονες.

Πού οδηγούν οι ενδείξεις για τα αίτια της κατάρρευσης

Στην περιοχή αυτή τα οικόπεδα είναι πολύ μικρά. Στο ένα οικόπεδο υπήρχε ένα μικρό διώροφο κτίριο του 1953 για το οποίο εκδόθηκε μια άδεια κατεδάφισης. Στη θέση του επρόκειτο να ανεγερθεί μια πενταώροφη πολυκατοικία με υπόγειο. Ακριβώς δίπλα του βρισκόταν η πενταώροφη πολυκατοικία που κατέρρευσε η οποία ήταν του 1973.

Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι η κατεδάφιση είχε ολοκληρωθεί και είχαν ξεκινήσει οι εκσκαφές για την κατασκευή του υπογείου και των θεμελίων. Σύμφωνα με πηγές από μηχανικούς που αναφέρει ο ΣΚΑΪ στα μικρά οικόπεδα γίνεται εκσκαφή στο σύνολο τους, δηλαδή φτάνουν σύριζα στα διπλανά κτίρια.

Το κύριο ερώτημα που χρειάζεται να απαντηθεί είναι αν υπήρχαν μέτρα αντιστήριξης. Δηλαδή κάποιο τοιχίο που να μπορέσει να στηρίξει την πολυκατοικία που κατέρρευσε. Μπορεί να έγινε κάποιο λάθος την ώρα της εκσκαφής που θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί;

Αυτό που υποστηρίζουν οι περισσότεροι πολιτικοί μηχανικοί σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ είναι ότι δεν είχαν ληφθεί επαρκή μέτρα αντιστήριξης και για αυτό υπήρξε κλίση του κτιρίου που τελικά κατέρρευσε.

Παρόλα αυτά, το να εκπονηθεί μια γεωτεχνική μελέτη και να ληφθούν μέτρα αντιστήριξης δεν είναι υποχρεωτικό από τον νόμο, ωστόσο οι μηχανικοί γνωρίζουν τα μέτρα που πρέπει να λάβουν ανάλογα με τα εδάφη και το πιο σύνηθες είναι να φτιάξουν τα λεγόμενα «ντουλάπια» από τσιμέντο στα σημεία που είναι πιο επικίνδυνα για υποστήριξη ώστε να πραγματοποιηθεί η εκσκαφή του υπολοίπου οικοπέδου.

Η παράλειψή τους μπορεί να σημαίνει ότι υποεκτιμήθηκε ο κίνδυνος, το έδαφος και το είδος του κτιρίου που βρισκόταν δίπλα ή και λόγο ταχύτητας για να προχωρήσουν οι εργασίες.

Επιπλέον, οι έρευνες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη εστιάζουν και στις συνθήκες των εργασιών, αλλά και στην κατάσταση του παλαιού κτιρίου πριν από την κατάρρευσή του.

Η πολυκατοικία που κατέρρευσε ήταν ένα παλαιό κτίριο, κατασκευασμένο πριν από την εφαρμογή των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών.

Επιπλέον, η πολύχρονη φθορά, η διάβρωση και η γήρανση των υλικών ενδέχεται να είχαν μειώσει σημαντικά την αντοχή του.

Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, επισήμανε ότι οι σεισμικές δονήσεις και η διαρκής καταπόνηση στη διάρκεια των δεκαετιών μπορεί να έχουν προκαλέσει σημαντικές ρηγματώσεις στο κτίριο στα Πετράλωνα.

Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτης - Πάρης Χαρλαύτης: «Σε έναν πρώτο έλεγχο με την Πολεοδομία δεν υπήρχε καμία έκθεση αυτοψίας είτε επικινδυνότητας είτε αυθαίρετων για κανένα εκ των δύο ακινήτων» και επισήμανε ότι «Στις εκσκαφές του υπογείου κάποια αστοχία θα έγινε και επήλθε η κατάρρευση».