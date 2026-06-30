Πετράλωνα: «Πριν 15 μέρες υπήρξε προειδοποίηση κατάρρευσης» - Οι παραλείψεις που εξετάζονται

Νέα στοιχεία για τις πιθανές αιτίες που οδήγησαν στην κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα το μεσημέρι της Τρίτης (30/06) έρχονται στο φως.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στην εκπομπή Live News., το κτίριο που κατέρρευσε είχε ανεγερθεί το 1970 και, όπως συνέβαινε με πολλές κατασκευές της εποχής, δεν διέθετε υπόγειο. Η θεμελίωσή του βρισκόταν σε βάθος περίπου 1 έως 1,30 μέτρου, σε έδαφος που, σύμφωνα με πολιτικούς μηχανικούς, χαρακτηρίζεται γεώδες και σχετικά σαθρό. Όπως σημείωσε, σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται γεωτεχνική μελέτη, η οποία κοστίζει περίπου 4.000 έως 5.000 ευρώ και, όπως υποστήριξε, αρκετές φορές αποφεύγεται για λόγους κόστους.

Αντίθετα, η νέα πολυκατοικία που ανεγειρόταν στο διπλανό οικόπεδο, ως σύγχρονη κατασκευή, απαιτούσε σημαντικά βαθύτερη θεμελίωση. Για τον λόγο αυτό είχαν πραγματοποιηθεί εκσκαφές σε βάθος περίπου 5 έως 6 μέτρων, ώστε να κατασκευαστούν και υπόγειοι αποθηκευτικοί χώροι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η παλαιά πολυκατοικία στηριζόταν και σε τοίχο που βρισκόταν ακριβώς κάτω από τα θεμέλιά της, ο οποίος επηρεάστηκε από τις εκσκαφές.

Πριν από περίπου 15 ημέρες είχαν κληθεί τεχνικοί προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση και είχαν εισηγηθεί την εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος για τη συγκράτηση των πρανών, καθώς υπήρχε κίνδυνος υποχώρησης του εδάφους δίπλα στην παλαιά πολυκατοικία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο μέτρο δεν εφαρμόστηκε, καθώς κρίθηκε ιδιαίτερα δαπανηρό. Όπως φέρεται να υποστήριξαν οι υπεύθυνοι του έργου, η σταθεροποίηση θα επιτυγχανόταν σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν θα ολοκληρωνόταν η κατασκευή των θεμελίων και του φέροντος οργανισμού της νέας οικοδομής.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, οι μηχανικοί φέρονται να ανέφεραν στους αστυνομικούς που διερευνούν την υπόθεση ότι υπήρχε και διαρροή από αγωγό στην περιοχή, γεγονός που ενδεχομένως συνέβαλε στην αποδυνάμωση του εδάφους κάτω από την παλαιά πολυκατοικία.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης.

