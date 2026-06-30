Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) στα Πετράλωνα, όταν τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε υπό συνθήκες που ερευνώνται, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρία άτομα που βρίσκονταν στο κτίριο πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν λίγα λεπτά πριν αυτό καταρρεύσει ολοσχερώς, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Όπως φαίνεται στην εικόνα η πολυκατοικία ήταν τετραόροφη και σύμφωνα με πληροφορίες είχε 7 διαμερίσματα.

Η πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα | google maps

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες στα συντρίμμια προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Παράλληλα, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε πέντε προσαγωγές στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών του περιστατικού.

Πετράλωνα: Συγκλονίζουν οι εικόνες από drone

Συγκλονίζουν οι εικόνες από drone που δείχνουν τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε εντελώς.

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Όπως αναφέρουν πληροφορίες, την ώρα της κατάρρευσης εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες σε γειτονικό κτίριο της πολυκατοικίας, επί της οδού Αλκμήνης. Το κτίριο που κατέρρευσε ήταν κατοικήσιμο και διέθετε συνολικά επτά διαμερίσματα, ενώ μέχρι λίγα λεπτά πριν από το συμβάν υπήρχαν κάτοικοι και διερχόμενοι στην περιοχή.

Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Πετράλωνα: Η επιχείρηση έρευνας

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα, ενώ τα άτομα που αναζητούνταν νωρίτερα εντοπίστηκαν εκτός κτιρίου και είναι καλά στην υγεία τους. Παρ όλα αυτά η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πληροφορίες της τελευταίας στιγμής πάντως αναφέρουν ότι μία ηλικιωμένη ενδέχεται να βρισκόταν εντός του κτιρίου τη στιγμή της κατάρρευσης.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο ΣΚΑΪ, πραγματοποιήθηκαν πέντε προσαγωγές μηχανικών και της ιδιοκτήτριας της πολυκατοικίας, με τους αστυνομικούς να ερευνούν εάν οι εργασίες ήταν νόμιμες, ενώ ο εισαγγελέας αναμένεται να καθορίσει τη νομική διαχείριση των προσαχθέντων.

Παράλληλα λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασίων από το ύψος της οδού Ηούς και στην οδό Κειριάδων από την γέφυρα Πουλοπούλου.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες Ε.Μ.Α.Κ., προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.

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Στο σημείο βρίσκεται επίσης ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Πυροσβεστικού Σώματος, κλήθηκαν και έσπευσαν περί τις 13:10 στο σημείο 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ειδικό διασωστικό, και δύο ειδικούς σκύλους διάσωσης.

Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ με 3 ασθενοφόρα, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ, για να αναλάβουν τυχόν απεγκλωβισμούς και τραυματισμούς.

Το πρώτο πυροσβεστικό που έφτασε καλούσε τον συγκεντρωμένο κόσμο να κάνει ησυχία, προκειμένου να μπορέσουν να αφουγκραστούν από τα χαλάσματα όποιον εγκλωβισμένο ζητάει βοήθεια.

Λόγω της πιθανότητας σοβαρών τραυματισμών, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία «Γεννηματάς», «Σωτηρία» και «Τζάνειο». Στο σημείο έφτασε ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της πυροσβεστικής.