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Πετράλωνα: Καρέ καρέ η κατάρρευση της πολυκατοικίας - Εξαφανίστηκε μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης

Καρέ καρέ έχει καταγραφεί η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα το μεσημέρι της Τρίτης 20/6.

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Κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα
Κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα | STAR
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Φωτογραφίες από τη στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα το μεσημέρι της Τρίτης 20/6 βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Η τετραώροφη πολυκατοικία η οποία περιλάμβανε επτά διαμερίσματα κατέρρευσε περίπου στη μία το μεσημέρι κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Την ώρα της κατάρρευσής της εκτελούνταν εργασίες στο διπλανό οικόπεδο, το οποίο σύμφωνα με την ΕΡΤ είχε αρχικά άδεια κατεδάφισης ενός διώροφου κτίσματος και στη συνέχεια άδεια ανέγερσης πενταώροφης πολυκατοικίας με υπόγειο και σοφίτα.

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Στις φωτογραφίες που έχουν καταγραφεί διακρίνεται η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, ενώ στον δρόμο διακρίνεται ένα μηχάνημα έργου (πρέσα) να πραγματοποιεί εργασίες στο γειτονικό εργοτάξιο.

Δείτε τα στιγμιότυπα που πρόβαλε το STAR:

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το STAR έχει ζητηθεί από τους κατοίκους και της παρακείμενης πολυκατοικίας δίπλα σε αυτή που ισοπεδώθηκε να εκκενώσουν το κτίριο μέχρι να γίνουν έλεγχοι στατικότητας.

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