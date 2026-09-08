Phantom: Αναβάλλεται η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου – Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ταυτοποιήσεις

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα, Τρίτη (08/09), κηδεία του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα.

Η εξόδιος ακολουθία επρόκειτο να τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στα Ιωάννινα.

Ωστόσο, η τελετή δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών των δύο χειριστών του Phantom, όπως μεταφέρει το dikastiko.gr.

Η νέα ημερομηνία και ώρα της κηδείας του 37χρονου σμηναγού θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.

Συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών των πιλότων του Phantom

Η διαδικασία ταυτοποίησης αφορά τις σορούς των δύο αεροπόρων, του Δημήτρη Πέτρου και του 40χρονου Γιάννη Μπλέσια, συνεχίζεται.

Για την ταυτοποίησή τους, έχει ληφθεί δείγμα DNA από συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, σε ανάρτησή του σχετικά με την κηδεία του σμηναγού επεσήμανε:

«Μετά από επικοινωνία της οικογένειας του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, ενημερώνω ότι η κηδεία του δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Οι απαραίτητες διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και, για τον λόγο αυτό, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημέρα και ώρα, που θα γνωστοποιηθούν μόλις οριστικοποιηθούν. Σε αυτές τις τόσο δύσκολες ώρες, η σκέψη μας είναι στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους, που βιώνουν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας».