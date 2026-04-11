Πιάτα, λάμπες και δυναμιτάκια: Οι καταστηματάρχες της Πάτρας τα «έσπασαν» μετά την πρώτη Ανάσταση

Το έθιμο του να κάνουν μεγάλο θόρυβο τήρησαν και φέτος οι καταστηματάρχες του ιστορικού κέντρου της Πάτρας το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου μόλις οι ήχησαν οι καμπάνες για την πρώτη Ανάσταση.

Σύμφωνα με το παλιό αυτό έθιμο, που τηρείται στην Πάτρα για περισσότερα από 100 χρόνια, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι καταστηματάρχες πετούν στους δρόμους και στα πεζοδρόμια, έχοντας πάρει προφυλάξεις, εμπορεύματα, που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλο θόρυβο, θέλοντας έτσι να στείλουν με αυτόν τον τρόπο το χαρμόσυνο μήνυμα.

Έμποροι που δραστηριοποιούνταν για χρόνια στο ιστορικό κέντρο της πόλης θυμούνται τους ιδιοκτήτες των σιδηροπωλείων και των μαγαζιών που πωλούσαν εργαλεία, να πετούν στους δρόμους μόνο το μεταλλικό μέρος εργαλείων, όπως ξινάρια, φτυάρια και κόσσες, ενώ οι υαλοπώλες πετούσαν ραγισμένα πιάτα και γυαλικά, που τα είχαν φυλάξει για αυτόν τον σκοπό.

Το θορυβώδες έθιμο διαρκεί για περίπου μισή ώρα και στην συνέχεια οι καταστηματάρχες φροντίζουν να καθαρίζουν δρόμους και πεζοδρόμια, ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.