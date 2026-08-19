Το πιο όμορφο σοκάκι στον κόσμο βρίσκεται σε ένα ελληνικό χωριό φτιαγμένο από πέτρα και ξύλο

Ο πιο όμορφος πεζόδρομος στον κόσμο δεν βρίσκεται σε κάποια εξωτική χώρα ούτε σε κάποια γραφική πόλη στη βόρεια Ευρώπη. Φυσικά η ομορφιά είναι κάτι το υποκειμενικό, ωστόσο το πιο όμορφο σοκάκι στον κόσμο, ή για να είμαστε σωστοί, ένα από τα πιο όμορφα σοκάκια, βρίσκεται σε ένα ελληνικό χωριό.

Είναι στο χωριό Μήθυμνα, ή αλλιώς πιο συχνά Μόλυβος, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Λέσβου και μοιάζει πραγματικά με ένα ανοιχτό, υπαίθριο μουσείο, καθώς συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την πολιτιστική κληρονομιά.

Τον παραδοσιακό αυτόν οικισμό, όσοι τον επισκέπτονται, δύσκολα τον ξεχνάνε. Το χωριό με το γραφικό λιμάνι, τα αρχοντικά και φυσικά το επιβλητικό κάστρο, είναι ένας πραγματικός θησαυρός, γι' αυτό όσοι ανακαλύπτουν τη γοητεία του, επιστρέφουν στο νησί κάθε χρόνο, για να το επισκεφθούν.

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Το πιο όμορφο σοκάκι στον κόσμο σε ένα χωριό - κόσμημα της Λέσβου

Στον πανέμορφο Μόλυβο της Λέσβου, τα πάντα είναι φτιαγμένα από πέτρα και ξύλο, ο οικισμός μάλιστα έχει χαρκτηριστεί διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός και προστατεύεται από αυστηρούς όρους δόμησης για να διατηρηθεί η μοναδική μεσαιωνική και αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία.

Όσοι επισκέπτονται τον Μόλυβο, έχουν την ευκαρία να κάνουν μια βόλτα στα περιποιημένα, λιθόστρωτα καλντερίμια και τους δρόμους της αγοράς που σκεπάζονται με ανθισμένα σαλκίμια, τα αναρριχητικά φυτά με μωβ και λιλά άνθη που σχηματίζουν εντυπωσιακά κρεμαστά τσαμπιά. Το όνομά τους προέρχεται από την τουρκική λέξη salkım, που σημαίνει τσαμπί.

Τα κλαδιά τους σχηματίζουν φυσικές «καμάρες» πάνω από τα σοκάκια, δημιουργώντας ένα ρομαντικό τοπίο με χρώματα, που δικαίως είναι από τα πιο πολυφωτογραφημένα της Ελλάδας.