Ποιοι είναι οι «αόρατοι» άνθρωποι της Αθήνας; Τα αποκαλυπτικά στοιχεία της νέας έρευνας

Μια νέα, σημαντική έρευνα του Δήμου Αθηναίων και του Παντείου Πανεπιστημίου φέρνει στο φως την πραγματικότητα της αστεγίας στην πρωτεύουσα. Με τη βοήθεια 150 εθελοντών, η έρευνα κατέγραψε 681 ανθρώπους και ανέδειξε ότι το πρόβλημα είναι βαθύ, σύνθετο και συχνά χρόνιο.

Ποιο είναι το προφίλ των ανθρώπων χωρίς σπίτι;

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αστεγία στην Αθήνα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:

Φύλο και Καταγωγή: Οι περισσότεροι είναι άνδρες (71%) και Έλληνες (69,9%).

Ηλικία: Πλήττει κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες, αφού το 62% είναι άνω των 50 ετών. Αντίθετα, οι νέοι κάτω των 30 ετών είναι μόλις το 8%.

Μοναξιά: Σχεδόν 2 στους 3 (65,8%) ζουν εντελώς μόνοι, χωρίς στήριξη από οικογένεια ή σύντροφο.

Διάρκεια: Το πρόβλημα δυστυχώς χρονίζει. Πάνω από τους μισούς δεν έχουν δικό τους σπίτι για περισσότερα από 2 χρόνια, ενώ το 31,6% κλείνει πάνω από 5 χρόνια στον δρόμο.

Γιατί χάνουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους;

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η αστεγία οφείλεται κυρίως σε μια αλυσίδα από κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες:

Οικονομικά προβλήματα: Αποτελούν την κύρια αιτία για το 72,2% των περιπτώσεων.

Θέματα υγείας και εξαρτήσεις: Επηρεάζουν το 37,9%.

Οικογενειακές κρίσεις: Αναφέρονται από το 30,2%.

Πώς βοηθάει ο Δήμος Αθηναίων;

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο Δήμος λειτουργεί συγκεκριμένα προγράμματα και δομές:

Υποστηρίζει περίπου 1.400 ενεργά άτομα. Από αυτούς, λιγότεροι από τους μισούς κοιμούνται κυριολεκτικά στον δρόμο. Οι υπόλοιποι ζουν σε ακατάλληλα σπίτια ή φιλοξενούνται προσωρινά από συγγενείς και φίλους.

Ανοικτό Κέντρο Ημέρας: Προσφέρει καθημερινά σε πάνω από 150 άτομα φαγητό, μπάνιο και ψυχολογική στήριξη.

Ξενώνες και Υπνωτήριο: Φιλοξενούν 200 άτομα για διάστημα έως έναν χρόνο, βοηθώντας τα να ακολουθήσουν ένα ατομικό σχέδιο ώστε να ζήσουν ξανά αυτόνομα.

Με χρηματοδότηση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, 46 νοικοκυριά (58 άτομα) λαμβάνουν στήριξη. Οι περισσότεροι έχουν ήδη βρει σπίτι και τώρα αναζητούν εργασία.

Μια ευρωπαϊκή προσπάθεια για στοχευμένες πολιτικές

Η καταγραφή αυτή έγινε τον Οκτώβριο του 2025 και αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχουν 35 μεγάλες πόλεις υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου του Λέβεν.

Στόχος είναι να κατανοήσουμε το πρόβλημα με επιστημονικά στοιχεία, ώστε να σχεδιαστούν αποτελεσματικά μέτρα προστασίας. Όπως τονίζουν και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, τα στοιχεία αυτά είναι τα απαραίτητα «εργαλεία» για να γίνουν οι ευάλωτοι συμπολίτες μας ξανά «ορατοί» και να στηριχθούν ουσιαστικά.