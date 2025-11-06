Πόρτο Ράφτη: «Μεμονωμένο περιστατικό» λέει ο δήμος για την πτώση σοβάδων σε δημοτικό σχολείο

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας, σχετικά με το περιστατικό στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη και τον σοβά που έπεσε εν ώρα μαθήματος. Το χαρακτηρίζει ως «μεμονωμένο και μη προβλέψιμο» και αναφέρει πως αύριο το σχολείο θα παραμείνει κλειστό.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Σε ό,τι αφορά στο περιστατικό που έλαβε χώρα σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, στις 13:00 περίπου το μεσημέρι, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη, όταν κομμάτι σοβά από το ταβάνι αποκολλήθηκε από την αίθουσα μουσικής του σχολείου, ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Παιδείας, Μένη Βαμποράκη, πληροφορήθηκε σχετικά από τη Διεύθυνση του σχολείου και πραγματοποιήθηκε άμεσα απομάκρυνση των παιδιών από την αίθουσα, με τους εκπαιδευτικούς να ακολουθούν κάθε προβλεπόμενη διαδικασία.
'Αμεσα διενεργήθηκε αυτοψία από κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου για έλεγχο της κατάστασης. Στο σημείο αποκόλλησης καθώς και σε ολόκληρη την αίθουσα δεν υπήρχαν εμφανείς φθορές.
Και η ανακοίνωση καταλήγει ως εξής: «Ενημερώνουμε τους γονείς του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη πως αύριο, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό ώστε να πραγματοποιηθεί αποκατάσταση της ζημιάς, αλλά και να ελεγχθούν διεξοδικά όλες οι σχολικές αίθουσες και οι κοινόχρηστοι χώροι του σχολείου, πάντα με γνώμονα την μέγιστη ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών».
