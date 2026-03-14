Πώς ξεκίνησε η διακίνηση κροτίδων κάτω από τις μύτες όλων και πώς ανήλικοι εμπλέκονται στο δίκτυο

Έναν μήνα πριν το Πάσχα και τα παραμάγαζα των επιτήδειων που πωλούν κροτίδες ήδη έχουν ανοίξει …Σε ένα δαιδαλώδη δίκτυο δεν διστάζουν να βάζουν ακόμα και ανήλικα παιδιά στην αλυσίδα των πωλήσεων.

Αυτοί κάνουν τις εισαγωγές των εκρηκτικών και για να μην διακρίνονται τα ψηφιακά τους ίχνη χρησιμοποιούν μικρά αγόρια που διαφημίζουν τις εκρηκτικές πραμάτιες σε λογαριασμούς τους στα social media.

Τα μικρά παιδιά κερδίζουν τα δικά τους «εκρηκτικά» και την μαγκιά ρισκάροντας τις ζωές τους ή φλερτάροντας με έναν ακρωτηριασμό και οι επιτήδειοι θησαυρίζουν με τα κέρδη των πωλήσεων .

Χθες (10/02) το μεσημέρι, μια κροτίδα εξερράγη στα χέρια ενός ανήλικου στην Πάτρα. Ευτυχώς αυτή την φορά ο δυναμίτης δεν ήταν αρκετός για να σκοτώσει ή να ακρωτηριάσει το παιδί.

Την ίδια ώρα απροκάλυπτα ανανεώνουν τιμοκαταλόγους, και φωτογραφίζουν το απαγορευμένο εμπόρευμα υπό τους ήχους της τράπ ενώ δεν διστάζουν να προβάλουν εκρήξεις ακόμα και μέσα σε σχολεία.

To Reader.gr έχει στα χέρια του, λογαριασμούς που καλούν τους ακολούθους τους να αγοράσουν 8 ευρώ το κομμάτι, να προλάβουν να κάνουν παραγγελίες …ακόμα και μικρά χεράκια πυροδοτούν αυτά τα εκρηκτικά και είναι μέρα Τρίτη.

Σα να πρόκειται για κάτι ακίνδυνο .Όταν κάθε χρόνο μετράμε περισσότερους από 100 σοβαρούς τραυματισμούς από κροτίδες.

Τρόποι πληρωμής

Σα να μην πρόκειται για απαγορευμένο και επικίνδυνο προϊόν εξηγούν στους χρήστες τους τρόπους πληρωμής , με πιο διαδεδομένο την παράδοση χέρι με χέρι. Ακολουθεί η καταβολή με προπληρωμένη κάρτα και η παραλαβή μέσω θυρίδων ενώ και μέσω ταχυδρομείου γίνεται συνήθως η συναλλαγή όταν υπάρχει γεωγραφική απόσταση μεταξύ πωλητή και αγοραστή.



Ανήλικα κάνουν παρέες και προχωρούν σε παραγγελίες από χώρες που επιτρέπεται η χρήση τους .Αλήθεια πως μεταφέρονται αυτές οι τεράστιες ποσότητες εκρηκτικών αεροπορικώς; Πως και γιατί δεν εντοπίζονται στα αεροδρόμια; Κινδυνεύουν μόνο οι χρήστες;

Όχι φυσικά. Κάθε χρόνο όλο και λιγότεροι πιστοί φτάνουν στις ενορίες καθώς η κατάσταση γίνεται όλο και πιο σοβαρή.

Αλήθεια τι μπορεί να συμβεί σε έναν διανομέα ταχυδρομείου αν ξεσπάσει μια τυχαία φωτιά στο όχημα που χωρίς να το ξέρει μεταφέρει εκρηκτικά;

Γιατί οι κροτίδες είναι εκρηκτικά και μάλιστα άκρως επικίνδυνα εξαιτίας της ποσότητας δυναμίτη που έχουν αλλά και γιατί στην προσπάθεια τους κάποιοι να αυξήσουν τα κέρδη τους κατασκευάζουν οι ίδιοι αυτοσχέδιους μηχανισμούς που στην συνέχεια τους προωθούν στην μαύρη αγορά. Ποιος θα τους ελέγξει άλλωστε;

Παρατηρούμε τις «διαφημίσεις» τους

Μπορεί με την ορθογραφία να αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, ωστόσο στο μάρκετινγκ τα πηγαίνουν καλύτερα αφού λανσάρουν ακόμα και διανομές στο σπίτι, ή δωράκια που θα συνοδεύουν τις πρώτες παραγγελίες.

«Ό,τι γουστάρετε έχουμε αλάνια .Από μικρές έως και 30g τα στέλνω σε όλη την Ελλάδα αν θες να μάθεις τιμές στείλε μου μήνυμα .Για αυτούς που δεν έχουν ξαναπάρει, στην πρώτη τους αγορά θα βάλω μέσα και σκέτα δωράκια. Μόνο με προπληρωμένη κάρτα πληρωμή γίνεται».

Κάποιοι όπως βλέπετε δεν επιθυμούν συναλλαγές χέρι με χέρι αλλά πληρωμές με προπληρωμένες κάρτες και παραλαβές μέσω θυρίδων.



Πέρσι η ΕΛΑΣ 20 μέρες πριν το Πάσχα σε 16.505 ελέγχους κατέσχεσε 15.667 κροτίδες και επιπλέον 47.981 πυροτεχνικά είδη. Οι έλεγχοι αυτοί οδήγησαν σε 57 συλλήψεις που ποτέ όμως δεν μάθαμε τι ακολούθησε μετά στο ποινικό σκέλος. Κρίνοντας την απροκάλυπτη φετινή διακίνηση ωστόσο δεν φαίνεται να τρόμαξαν ιδιαίτερα από τις ποινές που επιβλήθηκαν …