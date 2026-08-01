Πού κατευθύνεται ο καπνός από το Πόρτο Γερμενό: Οι περιοχές που επηρεάζονται

Σημαντικές δασικές πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στο Πόρτο Γερμενό, τη Βοιωτία, το Σκάλωμα Φωκίδας και την Αιγιάλεια, παράγοντας μεγάλες ποσότητες καπνού που παρακολουθούνται συνεχώς από την πιλοτική υπηρεσία του κόμβου AtmoHub.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης διασποράς, οι επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά του καπνού από το μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό προς τα νοτιοδυτικά. Το δημιουργούμενο νέφος εκτείνεται πάνω από τον Κορινθιακό Κόλπο και καλύπτει ήδη μεγάλο τμήμα της ανατολικής Πελοποννήσου.

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Την ίδια στιγμή, οι καπνοί από τις εστίες στην Αιγιάλεια και τη Φωκίδα κινούνται κυρίως προς τα δυτικά, ακολουθώντας τη γενική ροή των ανέμων. Η παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης πραγματοποιείται μέσω δορυφορικών εκτιμήσεων των εκπομπών και εξειδικευμένων αριθμητικών μοντέλων μεταφοράς καπνού, προσφέροντας ακριβή εικόνα για τη μετακίνηση των σωματιδίων.