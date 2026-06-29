Πρώην υποψήφια βουλευτής η γυναίκα που συνελήφθη για εμπρησμό στα Ίσθμια: Η στιγμή που βάζει φωτιά

Πρώην υποψήφια βουλευτής συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση, καθώς εντοπίστηκε να βάζει φωτιά στα Ίσθμια.

Όπως αναφέρει το Mega, η γυναίκα καταγράφηκε σε βίντεο να βγάζει βόλτα το σκυλάκι της και σε κάποια στιγμή να σκύβει και να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα σε χωράφι εντός κατοικημένης περιοχής. Μάλιστα επρόκειτο για ημέρα με αέρα, όπως διακρίνεται και από το οπτικό ντοκουμέντο και οι φλόγες φούντωσαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η άμεση αντίδραση των γειτόνων ήταν αυτή που αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς έσπευσαν να κατασβέσουν τη φωτιά, ενώ κάλεσαν άμεσα την Πυροσβεστική.

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Τι ισχυρίστηκε η πρώην υποψήφια βουλευτής για τον εμπρησμό στα Ίσθμια

Τα στελέχη του Σώματος προχώρησαν γρήγορα στον εντοπισμό και τη σύλληψη της γυναίκας, η οποία ήταν υποψήφια στις εκλογές του 2019 και του 2023, ενώ, όπως ισχυρίστηκε, θα είναι ξανά υποψήφιας στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Όταν οι πυροσβέστες έδειξαν στη γυναίκα το βίντεο, εκείνη παρουσίασε διάφορες εκδοχές, όπως ότι τής έπεσε το ακουστικό και έσκυψε να το πάρει, αλλά και ότι πήγε να αφαιρέσει τσιμπούρι από τον σκύλο της.