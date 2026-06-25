Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς διακομίσθηκε νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη (25/06), ο Αριστοτέλης Χαντζής, ο οποίος σταμάτησε την απεργία πείνας μετά από 140 μέρες, με την οποία αιτούνταν τη διάσωση της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Ο Αριστοτέλης Χαντζής παρουσίασε αυξημένες ανάγκες για οξυγόνο (συσκευή High Flow) προ διασωλήνωσης στο πλαίσιο πνευμονίας εξ εισροφήσεως, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κοινότητα Κατειλλημένων Προσφυγικών. «Η κατάσταση της Υγείας του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη» αναφερόταν χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι τα ξημερώματα η υγεία του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, «με απώλεια επιπέδου συνείδησης και σοβαρές διαταραχές αναπνοής».

Τι είπε η κυβέρνηση για τα Προσφυγικά

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε για τα Προσφυγικά:

«Για κανέναν συνάνθρωπο μας δεν επιθυμούμε να πάθει κάτι χειρότερο ή οτιδήποτε κακό. Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος στην υγεία του, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με τα Προσφυγικά είναι μια πολύ μεγάλη πληγή.

Γιατί μιλάμε για περιουσία που ανήκει στους Έλληνες φορολογούμενους και για πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, βρίσκεται υπό κατάληψη και επιτέλους έρχεται μία Κυβέρνηση και μια Περιφερειακή Αρχή, η Περιφέρεια Αττικής, να κάνει το αυτονόητο και μάλιστα με έναν σκοπό ιερό.

Να πάρει πίσω από καταληψίες ένα κτίριο, μέσα στο οποίο από ό,τι φαίνεται έχουν παρεισφρήσει και ακραίες ομάδες πολιτικά, με ότι αυτό συνεπάγεται και να το επιστρέψει στην κοινωνία και μάλιστα που; Σε συγγενείς καρκινοπαθών. Είναι μια είδηση που η μόνη υγιής αντίδραση σε αυτήν είναι άντε τελειώνετε κάντε το γρήγορα. Αργήσατε ως Κράτος. Είναι ανατριχιαστικό ότι υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που εναντιώνονται σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Ανατριχιαστικό.

Είναι απίστευτο, ότι οργανώνουν συναυλίες, πορείες, ενάντια σε μια τόσο ιερή πρωτοβουλία. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι.

Τέρμα οι καταλήψεις, τέρμα οι πολίτες δύο ταχυτήτων, όλα τα κτίρια αυτά ανήκουν στους Έλληνες φορολογούμενους και μπράβο στην Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το κεντρικό Κράτος που κάνει επιτέλους το αυτονόητο. Για τα επιχειρησιακά θα απαντήσουν οι αρμόδιοι».