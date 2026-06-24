Νίκη για τα Προσφυγικά: Αναστολή του σχεδίου της Περιφέρειας - Τέλος η απεργία πείνας για Χαντζή και Doppagne

Σημαντική νίκη κατάφερε η Κοινότητα των Κατειλημμένων Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς μετά το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων, αποφασίστηκε η αναστολή της σύμβασης για την ανάπλαση των Προσφυγικών.
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης ανακοινώθηκε και η λήξη της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή και της Suzone Duppongne, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency.
Την ίδια στιγμή, η κοινότητα αποφάσισε να προχωρήσει σε νέες μαζικότερες και πιο ανοιχτές δράσεις.
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Η κατάσταση υγείας του Αριστοτέλη Χαντζή
Υπενθυμίζεται ότι, για τον Αριστοτέλη Χαντζή, ήταν η 140η ημέρα απεργίας πείνας. Ξεκίνησε στις 5 Φεβρουαρίου 2026 και έκτοτε μέχρι σήμερα κατανάλωνε νερό, τσάι, ζάχαρη, αλάτι, Βιταμίνες Β1, Β6, Β12, μαγνήσιο και κάλιο, για να αποφευχθούν οι άμεσες βλάβες.
Την Δευτέρα (22/6) διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γενημματάς», ζυγίζοντας μόλις 36 κιλά, ενώ βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.
Η Suzone Doppagne, με τη σειρά της ξεκίνησε και εκείνη απεργία την 1η Μαΐου.
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