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Νίκη για τα Προσφυγικά: Αναστολή του σχεδίου της Περιφέρειας - Τέλος η απεργία πείνας για Χαντζή και Doppagne

Μετά από το ψήφισμα, πάγωσε το σχέδιο της ανάπλασης για τα Προσφυγικά και ανακοινώθηκε το τέλος της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή και της Suzone Doppagne. 

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Αριστοτέλης Χαντζής
Ο Αριστοτέλης Χαντζής και η Suzon Doppagne
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Σημαντική νίκη κατάφερε η Κοινότητα των Κατειλημμένων Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς μετά το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων, αποφασίστηκε η αναστολή της σύμβασης για την ανάπλαση των Προσφυγικών.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης ανακοινώθηκε και η λήξη της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή και της Suzone Duppongne, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency.

Την ίδια στιγμή, η κοινότητα αποφάσισε να προχωρήσει σε νέες μαζικότερες και πιο ανοιχτές δράσεις.

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Η κατάσταση υγείας του Αριστοτέλη Χαντζή

Υπενθυμίζεται ότι, για τον Αριστοτέλη Χαντζή, ήταν η 140η ημέρα απεργίας πείνας. Ξεκίνησε στις  5 Φεβρουαρίου 2026 και έκτοτε μέχρι σήμερα κατανάλωνε νερό, τσάι, ζάχαρη, αλάτι, Βιταμίνες Β1, Β6, Β12, μαγνήσιο και κάλιο, για να αποφευχθούν οι άμεσες βλάβες. 

Την Δευτέρα (22/6) διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γενημματάς», ζυγίζοντας μόλις 36 κιλά, ενώ βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση. 

Η Suzone Doppagne, με τη σειρά της ξεκίνησε και εκείνη απεργία την 1η Μαΐου. 

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