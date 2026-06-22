Πρωτοφανείς εικόνες σε παραλία στη Χαλκίδα: «Ροζ» έγινε η θάλασσα από τις μέδουσες

Πρωτοφανείς εικόνες έρχονται από τη Χαλκίδα, και συγκεκριμένα από παραλία όπου η ποσότητα από τις μέδουσες κοντά στην ακτή, είχε ως αποτέλεσμα να «αλλάξει χρώμα» η θάλασσα.
Όπως αναφέρουν ντόπιοι ψαροντουφεκάδες, που επικαλείται το evima.gr, και όπως το αποδεικνύει και η φωτογραφία, οι μέδουσες έχουν εντοπιστεί κυρίως σε μεγαλύτερα βάθη και όχι κοντά στην ακτή, γεγονός που μέχρι στιγμής περιορίζει την άμεση επαφή τους με λουόμενους.
Παρά ταύτα, η παρουσία τους έχει προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον και προβληματισμό, καθώς δεν αποκλείεται οι συνθήκες να μεταβληθούν ανάλογα με τα θαλάσσια ρεύματα και τους ανέμους. Νέα Χαλκίδας.
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Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους εμφανίσεις αποτελούν συχνό εποχικό φαινόμενο, το οποίο σχετίζεται με τη θερμοκρασία του νερού, τις κινήσεις των θαλάσσιων ρευμάτων αλλά και την αφθονία πλαγκτού, που αποτελεί βασική τροφή για τις μέδουσες.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά τσιμπημάτων στην περιοχή της Δάφνης, ωστόσο οι αρχές συνιστούν προσοχή.
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