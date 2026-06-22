Έκλεισε η εθνική οδός από τη φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Μέσα σε ελάχιστη ώρα, δύο μεγάλες φωτιές ξέσπασαν το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6/26) στη Βοιωτία, θέτοντας σε πλήρη κινητοποίηση τις αρχές και αναγκάζοντας τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος να θέσει σε Γενική Επιφυλακή όλες τις Υπηρεσίες της ΠΕΠΥΔ Στερεάς Ελλάδας.

Η πρώτη εστία εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στον Ελεώνα Θηβών, όπου κινητοποιήθηκαν άμεσα 37 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ, ένα ελικόπτερο, καθώς και υδροφόρες του δήμου και της περιφέρειας.

Την ίδια ώρα, μια σαφώς πιο επικίνδυνη και δύσκολη πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο, ακριβώς πάνω από την Εθνική Οδό. Οι πυκνοί καπνοί και η απειλητική προσέγγιση της φωτιάς στον αυτοκινητόδρομο οδήγησαν στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη δασική #πυρκαγιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας και επιχειρούν 118 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 11 Α/Φ και 3 Ε/Π εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από εθελοντές, μηχανήματα έργου και… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Για την αντιμετώπισή της οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν δραματικά, με αποτέλεσμα να επιχειρούν πλέον 118 πυροσβέστες με 27 οχήματα και έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν περιοδικά έντεκα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό, ενώ πολύτιμη βοήθεια προσφέρουν εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.