Ρόδος: Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας - Δεκάδες ασθενείς στα επείγοντα

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Ρόδο, λόγω της μεγάλης αύξησης περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται στο νησί το τελευταίο διάστημα.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στη Ρόδο προσέρχονται τουλάχιστον 40 με 50 άτομα καθημερινά με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ και στα ιδιωτικά ιατρεία προσέρχονται ασθενείς με την ίδια πάθηση σε ποσοστό 40% με 60%.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως κάθε καλοκαίρι παρατηρούνται τη Ρόδο περιστατικά γαστρεντερίτιδας, ωστόσο όπως επισημαίνουν και οι γιατροί φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε ανάγκη νοσηλείας κάποιου περιστατικού, ενώ οι γιατροί προτείνουν αυστηρή τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής.