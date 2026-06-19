Σε απόγνωση οι καταστηματάρχες της Ευριπίδου: Έργα χωρίς τέλος, πτώση τζίρου και μπαράζ κλοπών

Σε απόγνωση, που οφείλεται τόσο στην οικονομική ασφυξία όσο και στο αίσθημα της ανασφάλειας, βρίσκονται οι καταστηματάρχες της οδού Ευριπίδου στο κέντρο της Αθήνας.

Τα έργα αποχέτευσης, υδροδότησης και αλλαγής πεζοδρομίων που ξεκίνησαν τον περασμένο Οκτώβριο με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιανουάριο, έχουν μετατραπεί σε έναν ατελείωτο Γολγοθά, καθώς παραμένουν ακόμα σε εξέλιξη με μεγάλο τμήμα του δρόμου να είναι «νεκρό».

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Η κατάσταση περιπλέχθηκε δραματικά όταν κατά τη διάρκεια των εκσκαφών αποκαλύφθηκε ένα αρχαίο ψηφιδωτό. Η παρέμβαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων οδήγησε σε νέες πολύμηνες καθυστερήσεις αφήνοντας τον δρόμο εργοτάξιο. Το αποτέλεσμα, όπως λένε οι καταστηματάρχες, είναι η λιανική πώληση στα ιστορικά εμπορικά της περιοχής να καταγράφει κατακόρυφη πτώση που αγγίζει το 35% με 40%.

Έρμαιο των κακοποιών μέσα στο σκοτάδι

Πέρα από την οικονομική ζημία λόγω της έλλειψης πελατών και τουριστών, οι επιχειρηματίες καταγγέλλουν μια άνευ προηγουμένου «επιδημία» κλοπών. Καθώς ο δρόμος παραμένει αποκλεισμένος, τα αυτοκίνητα δεν διέρχονται και η κίνηση των πεζών έχει εκμηδενιστεί, η Ευριπίδου μετατρέπεται τις νύχτες σε μια ερημική και σκοτεινή ζώνη.

Χωρίς αστυνομική φύλαξη, οι κλέφτες δρουν ανενόχλητοι, σηκώνοντας ή σπάζοντας τα ρολά των καταστημάτων. Μέσα σε ελάχιστες ημέρες έχουν καταγραφεί απανωτά κρούσματα, αφήνοντας τους εμπόρους απροστάτευτους να μετρούν ζημιές.

Οι ίδιοι οι άνθρωποι της Ευριπίδου περιγράφουν την κατάσταση με τα δικά τους λόγια, μεταφέροντας την κραυγή αγωνίας τους στο Orange Press Agency:

Μαρία Βορριά (Κατάστημα ξηρών καρπών): «Είμαστε έρμαιο για όποιον θέλει να κάνει οτιδήποτε εδώ»

«Έχω ένα κατάστημα με ξηρούς καρπούς ακριβώς εδώ Ευριπίδου. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον δρόμο που ο οποίος φτιάχνεται από τις 5 Οκτωβρίου. Η καθυστέρηση της καθυστέρησης. Έχουνε βρει κάποια αρχαία. ΟΚ, σεβαστό. Τα αρχαία όμως τα πήρανε πριν ογδόντα μέρες. Το πρόβλημα δεν λύνεται» λέει η Μαρία Βορριά που διατηρεί κατάστημα με ξηρούς καρπούς στην Ευριπίδου.

Όπως τονίζει «το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται γιατί τις τελευταίες δεκαπέντε μέρες έχουν αρχίσει και χτυπάνε (κλέφτες) με πρώτο το δικό μου κατάστημα όλα τα καταστήματα, σύνολο δώδεκα έχουνε μπει μέσα.Το βράδυ δεν κυκλοφορεί κανένας, δεν κυκλοφορεί αστυνομία, δεν κυκλοφορεί τίποτα, οπότε είμαστε έρμαιο για όποιον θέλει να κάνει οτιδήποτε εδώ».

Σύμφωνα με τη Μαρία Βορριά «το πελατολόγιο όμως φυσικά δεν μπορεί να έρθει, ο τουρισμός δεν μπορεί να περάσει. Έχουμε φτάσει σε σημείο που και τουρίστες έρχονται και ξανάρχονται και μας κοροϊδεύουν ότι ακόμα ο δρόμος είναι έτσι. Και μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας. Είμαστε δύο βήματα από την Ακρόπολη, από τα πιο κεντρικά σημεία που μπορείς να βρεις μέσα στην Αθήνα. Και έχουν βάλει ένα χαρτί ότι θα είναι για ενενήντα μέρες.

Οπότε, εφόσον έχουμε περάσει τόσους πολλούς μήνες, πλέον έχουμε πάρει και άλλα δεδομένα. Μετράμε τις μέρες για να δούμε πόσο καιρό τέλος πάντων θα κάνουν γι' αυτό που έχουν να κάνουν. Κάθε βράδυ έχουμε ένα κρούσμα (κλοπής). Κάθε μέρα ξυπνάμε το πρωί για να βάλουμε τις κάμερες, να δούμε αν έχει μπει κάποιος στο μαγαζί. Δεν υπάρχει κανείς το βράδυ να περάσει από εδώ. Αστυνομία φυσικά δεν υπάρχει. Κόσμος ούτως ή άλλως δεν μπορεί να περάσει. Αυτοκίνητα δεν περνάνε, οπότε είναι ένα κομμάτι της Αθήνας το οποίο είναι βατό για τον οποιονδήποτε θέλει να κάνει οτιδήποτε.Υποτίθεται ότι δουλεύουν για την ανάπλαση πεζοδρομίου.

Ήταν ένα μεγάλο έργο, θα συμφωνήσω, αλλά είναι σε μια κατάσταση τέτοια τόσους πολλούς μήνες. Τα έξοδα τρέχουνε, ο τζίρος κάθε μέρα πέφτει. Έχουμε παράπονα φυσικά και έχουμε παράπονα γιατί έχουμε τρόφιμα για τη σκόνη και φυσικά ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να περπατήσουν για να έρθουν» αναφέρει κλείνοντας.

Κυριάκος Ελμαλόγλου (Έμπορος στην Ευριπίδου από το 1970): «Σκάβουν όλη την Αθήνα για τα ξενοδοχεία – Έχει πέσει 35% με 40% η δουλειά»

«Ήρθαμε εδώ την 1η Γενάρη από το παλιό μας το μαγαζί που ήμασταν ογδόντα χρόνια. Ήρθαμε με την προοπτική ότι θα δουλέψουμε, όμως πέσαμε στα έργα αυτά τα οποία είναι ατελείωτα. Μας έχουν επηρεάσει πάρα πολύ στην πελατεία μας. Η λιανική μας πώληση έχει πέσει πάνω από 35% με 40%» τονίζει ο Κυριάκος Ελμαλόγλου, εκ των παλαιότερων εμπόρων της Ευριπίδου.

«Εκτός αυτού, δεν φτάνουν τα έργα τα οποία γίνονται εδώ, δεν έχουμε καμία φύλαξη στον δρόμο αυτόν που θεωρείται ο πιο παλιός δρόμος της Αθήνας. Πάρα πολλές επιδημίες κλοπών.Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα πέντε μαγαζιά τα οποία με κάποιο τρόπο ανοίγουν τα ρολά από κάτω, τρεις κλέφτες τους οποίους τους έχουν δει στις κάμερες άλλα μαγαζιά που έχουν μπει μέσα, τους έχει δει και η αστυνομία, η οποία δεν μπορεί να επέμβει διότι λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν τους πιάσουμε εκείνη τη στιγμή» υπογραμμίζει.

Ο κ. Ελμαλόγλου επισημαίνει ότι ευθύνες έχει και ο δήμος Αθηναίων για τις καθυστερήσεις και πως πρέπει να λογοδοτήσει στην κυβέρνηση.

«Ο παππούς μου, ας πούμε, καθόντουσαν και τότε δεν είχαν ανάγκη μεγάλη από αποχετεύσεις, από νερά, από φυσικά αέρια κ.λπ. Αν δείτε όλη την Αθήνα λοιπόν σκάβεται και σκάβεται γι' αυτό, γιατί γίνανε του κόσμου τα ξενοδοχεία και τα οποία δεν τους αρκούν το θέμα της αποχέτευσης και του νερού και του φυσικού αερίου και του ίντερνετ και σκάβουν όλη την Αθήνα τώρα από την αρχή για να τροφοδοτήσουν βασικά τα ξενοδοχεία. Δεν τους ενδιαφέρουν τα εμπορικά καταστήματα. Και μια βόλτα εάν θα κάνετε θα δείτε ότι όλα τα μαγαζιά το ένα κλείνει μετά το άλλο» λέει κλείνοντας ο Κυριάκος Ελμαλόγλου.