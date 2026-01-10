Σεισμός 4,4 Ρίχτερ κοντά στον Δομοκό Φθιώτιδας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Φθιώτιδα νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Ο σεισμός που σημειώθηκε στις 06:53 το πρωί έγινε αισθητός και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού ήταν κοντά στην Ξυνιάδα Δομοκού και είχε εστιακό βάθος 16,5 χιλιόμετρα.