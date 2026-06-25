Σχεδόν ενάμιση μήνα μετά τον εφιαλτικό τραυματισμό του στον Άγιο Δομίνικο, ο μεγάλος νικητής του Survivor, Σταύρος Φλώρος, συνεχίζει να δίνει τον πιο σκληρό αγώνα επιβίωσης.

Νοσηλευόμενος σε νοσοκομείο των Ηνωμένων Πολιτειών, βλέπει τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν με συγκρατημένη αισιοδοξία την πορεία του, ενώ ετοιμάζεται για ακόμα ένα καθοριστικό ιατρικό ραντεβού που θα κρίνει τα επόμενα βήματά του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News» , οι γονείς του λύγισαν, περιγράφοντας τον Γολγοθά αλλά και το μεγαλείο ψυχής του γιου τους. Όπως αποκάλυψαν, η 9η Ιουλίου είναι μια κομβική ημερομηνία, καθώς έχει προγραμματιστεί ένα κρίσιμο χειρουργείο. Εάν όλα στεφθούν με επιτυχία, θα ανοίξει ο δρόμος για τον επαναπατρισμό του.

Η μητέρα του άνοιξε την καρδιά της, περιγράφοντας την καθημερινότητα και την προσπάθειά του:

«Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, στις 9 Ιουλίου να κάνει το τελευταίο χειρουργείο ο Σταύρος. Πρώτα ο Θεός να βγει το σίδερο που έχουν τοποθετήσει στο δεξί πόδι του. Δεν έχει τους αφόρητους πόνους που είχε, αλλά πονάει πολύ ακόμη. Το δεξί πόδι πηγαίνει πολύ καλά. Κάνει ασκήσεις και πατάει σιγά-σιγά τη φτέρνα του.

Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και ελπίζουμε ίσως τον Αύγουστο να έρθει Ελλάδα. Σκέφτεται να κάνει στην Ελλάδα αποκατάσταση. Γίνεται και εδώ καλή δουλειά, αλλά η απόφαση είναι δική του».

Ένας τέτοιος τραυματισμός, ωστόσο, απαιτεί τεράστια αποθέματα αντοχής και επιμονής. Ο πατέρας του, που στέκεται σαν βράχος δίπλα του, τονίζει πως ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά το μέλλον μοιάζει ελπιδοφόρο:

«Είναι ένας αγώνας διαρκείας. Στις 9 Ιουλίου θα κάνει την επέμβαση και θα δούμε μετά πότε θα έρθει. Όλα μπαίνουν σε μια σειρά».

Πίσω από τις κλειστές πόρτες του θαλάμου, ο Σταύρος Φλώρος αποδεικνύει από τι μέταλλο είναι φτιαγμένος. Παρά τη δικαιολογημένη συναισθηματική κόπωση και ένα ξαφνικό εμπόδιο που τον οδήγησε εσπευσμένα ξανά στο χειρουργείο τις προηγούμενες ημέρες, δεν χάνει το κουράγιο του. Η μητέρα του συγκλονίζει με τα λόγια της:

«Είναι γελαστός. Κάποιες φορές πέφτει, είναι λογικό, αλλά είναι δυνατός. Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά θα είναι 100% λειτουργικός. Δοξάζουμε τον Θεό γιατί ζει και όλα τα άλλα θα γίνουν».

Αναφερόμενη, τέλος, στο πρόσφατο απρόοπτο με την υγεία του που προκάλεσε καρδιοχτύπι στην οικογένεια, η ίδια διευκρίνισε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε:

«Πριν από λίγες ημέρες είχε λίγο αίμα στο αριστερό πόδι και τον έβαλαν στο χειρουργείο και σταμάτησαν την αιμορραγία. Πρέπει όμως σιγά-σιγά να κοπούν τα φάρμακα και να σταματήσουν κάποια ενέσιμα για να αρχίσει η αποκατάσταση».