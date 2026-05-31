Σταύρος Φλώρος: «Δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος μετά το ατύχημα» - Η ανάρτηση μέσα από το κέντρο αποκατάστασης

Ο Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης του Survivor, που μετά το τραγικό ατύχημα, χρειάστηκε ακρωτηριασμό στο πόδι του, έκανε την πρώτη του ανάρτηση μέσα από το κέντρο αποκατάστασης στο Μαιάμι.

Ο παίκτης ριάλιτι δήλωσε μεταξύ άλλων στο Instagram, ότι μετά το ατύχημα δεν είναι ο άνθρωπος που ήταν πριν, λέγοντας ότι έχει βγει πιο δυνατός από την όλη διαδικασία.

Αναλυτικά, έγραψε: «Έμαθα ότι η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ. Η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει. Και εγώ σηκώθηκα. Όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου.

Σήμερα δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν. Είμαι πιο δυνατός. Πιο ώριμος. Πιο ευγνώμων για όσα κάποτε θεωρούσα δεδομένα.

Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι. Δείχνει έναν άνθρωπο που βρήκε μέσα του μια δύναμη που δεν ήξερε ότι είχε.

Και αν αυτή η δοκιμασία μου έμαθε κάτι, είναι ότι μπορεί να σου πάρουν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ το πείσμα, την αξιοπρέπεια και τη θέληση να συνεχίσεις.

Το χαμόγελο που βλέπετε δεν είναι επειδή όλα ήταν εύκολα. Είναι επειδή επέλεξα να μην αφήσω τις δυσκολίες να μου κλέψουν τη χαρά, την ελπίδα και την πίστη μου για το αύριο. Είναι το χαμόγελο ενός ανθρώπου που πόνεσε, πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός. Στην πραγματικότητα η ιστορία μου μόλις αρχίζει», ανήρτησε ο παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης.