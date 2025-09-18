Στο μπλόκο της Κοκκινιάς η πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα: Με φουλάρι Παλαιστίνης η μητέρα του Μάγδα

Δώδεκα χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από το βράδυ που ο Παύλος Φύσσας έπεφτε νεκρός στο Κερατσίνι, από το μαχαίρι του Χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο μνημείο του αντιφασίστα ράπερ.

Η μητέρα του δολοφονηθέντα καλλιτέχνη, Μάγδα Φύσσα ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο μνημείο. Άφησε λουλούδια εκεί όπου ο γιος της Παύλος στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 έπεσε νεκρός από τρεις μαχαιριές.

Χάιδεψε την προτομή του γιου της με αναστεναγμό. Δίπλα της, ήταν συγγενείς και φίλοι του Παύλου.

Παρόντες ήταν και εκπρόσωποι από πολιτικές παρατάξεις και συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Η Μάγδα Φύσσα, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όσους βρέθηκαν κοντά της, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε σε δηλώσεις του:

«Ο φασισμός είναι γέννημα-θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος. Είχαμε προειδοποιήσει, είχαμε τονίσει λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής ότι τον φασισμό «βαθιά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον». Αυτοί οι στίχοι είναι περισσότερο επίκαιροι σήμερα, που αποφυλακίζεται ο Μιχαλολιάκος, που ετοιμάζεται να αποφυλακιστεί ο Κασσιδιάρης.»

Κόμματα, φοιτητικές οργανώσεις, πολίτες στέλνουν ένα μήνυμα αλληλεγγύης στα θύματα ναζιστικής βίας, όπως ο Παύλος Φύσσας, επαναλαμβάνοντας το διαχρονικό σύνθημα πως ο «αγώνας απέναντι στον ναζισμό δεν τελειώνει ποτέ».

Δείτε βίντεο του Reader.gr από τη στιγμή που η Μάγδα Φύσσα και ο συγκεντρωμένος κόσμος, φτάνουν στο Μπλόκο της Κοκκινιάς, τραγουδώντας το «Ακορντεόν» και κρατώντας φουλάρι της Παλαιστίνης.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εκπροσώπησε ο βουλευτής και υπεύθυνος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Μεταναστευτικής Πολιτικής, Παύλος Χρηστίδης ο οποίος σε δηλώσεις του ανέφερε: «12 χρόνια μετά η φωνή του Παύλου αντηχεί μέσα μας, αντηχεί για δύναμη, για ελπίδα, αντηχεί τη φωνή της νέας γενιάς απέναντι στον φασισμό, απέναντι στα άκρα, απέναντι σε όσους σιωπούν στα σκοτάδια. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την ιστορία του, την μνήμη του, είμαστε εδώ γιατί δεν φοβόμαστε. Είμαστε εδώ γιατί αυτό που συνέβη πριν 12 χρόνια έχει στιγματίσει μια ολόκληρη γενιά».

Δήλωση για τη μαύρη επέτειο της δολοφονίας Φύσσα, έκανε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμμελος:

«Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η μνήμη του παραμένει ζωντανή. Όπως και ότι στάθηκε όρθιος απέναντι στο μίσος, απέναντι στον ρατσισμό, απέναντι στη βία και στις ανισότητες.

Η μάχη κατά του φασισμού είναι μια μάχη η οποία δίνεται κάθε μέρα. Γιατί κάθε μέρα πρέπει να μιλάμε στους νέους και τις νέες της χώρας μας, να τους λέμε ότι ο φασισμός, οι ναζί και οι νεοναζί σημαίνουν διακρίσεις, σημαίνουν αδικία, σημαίνουν βία, σημαίνουν πόνο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ενώνει τη φωνή του με τους Έλληνες και τις Ελληνίδες της δημοκρατίας.

Μένουμε όρθιοι, στεκόμαστε όρθιοι, διεκδικούμε μια Προοδευτική Ελλάδα και καταπολεμούμε στη ρίζα του το φίδι του φασισμού και των ναζί.

Ο Παύλος Φύσσας ζει. Έμεινε όρθιος. Είναι όρθιος στις σκέψεις μας, θα μείνει μαζί μας στους αγώνες».