Στο Σύνταγμα η πορεία March to Gaza για το Global Sumud Flotilla: Μαζί και ο Πάνος Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι με το πλήθος για το Global Sumud Flotilla
Ο Πάνος Ρούτσι με το πλήθος για το Global Sumud Flotilla | Eurokinissi
Μεγάλη πορεία υποστήριξης προς τα συλληφθέντα μέλη της αποστολής Global Sumud Flotilla πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του March to Gaza Greece.

H πορεία ξεκίνησε από τα Προπύλαια και μέσω της Σταδίου έφτασε στο Σύνταγμα, όπου έκανε και «στάση» στον Πάνο Ρούτσι, με τους συμμετέχοντες -πολλοί εξ αυτών φοιτητές- να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους, όπως μεταφέρει το Orange Press.

 

