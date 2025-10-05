Στο Σύνταγμα η πορεία March to Gaza για το Global Sumud Flotilla: Μαζί και ο Πάνος Ρούτσι

Μεγάλη πορεία υποστήριξης προς τα συλληφθέντα μέλη της αποστολής Global Sumud Flotilla πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του March to Gaza Greece.
H πορεία ξεκίνησε από τα Προπύλαια και μέσω της Σταδίου έφτασε στο Σύνταγμα, όπου έκανε και «στάση» στον Πάνο Ρούτσι, με τους συμμετέχοντες -πολλοί εξ αυτών φοιτητές- να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους, όπως μεταφέρει το Orange Press.
- «Έρχεται η Barbara» λέει ο Τσατραφύλλιας: Οι περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
- Ο πρώτος Έλληνας εκατομμυριούχος: Η τελευταία ερώτηση δίχασε - «Μήπως του το χάρισαν για την τηλεθέαση;»
- Στο Αστυνομικό Τμήμα η Τζίνα Αλιμόνου και ο σύντροφός της για ενδοοικογενειακή βία: Πήγαν με περιπολικό
- Η άγνωστη Κωνσταντία Δημογλίδου: Αριστούχα που ήθελε να γίνει παιδίατρος - Στα 22 διοικούσε το ΑΤ Κερατσινίου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.