Στον εισαγγελέα σήμερα ο 89χρονος που εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ - Πώς τον εντόπισαν στην Πάτρα

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Τετάρτη (29/4) ο 89χρονος που το πρωί της Τρίτης εισέβαλε διαδοχικά στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως με καραμπίνα τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στην Πάτρα σε ξενοδοχείο δίπλα στο ΚΤΕΛ και προετοιμαζόταν να φύγει εν πλω για Ιταλία.

Ο 89χρονος κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και σύμφωνα με την ΕΡΤ εμμένει στο προσωπικό του πρόβλημα με τα ένσημα. Ο ίδιος λαμβάνει δύο συντάξεις από ΗΠΑ και Γερμανία που έχει εργαστεί στο παρελθόν και ήθελε να του αναγνωριστεί και στην Ελλάδα σύνταξη.

Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης

Ο δράστης αρχικά άνοιξε πυρ εντός των εγκαταστάσεων του ΕΦΚΑ, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο και στη συνέχεια στο Πρωτοδικείο, όπου από πυροβολισμό του τα σκάγια εξοστρακίστηκαν και τραυμάτισαν τέσσερις υπαλλήλους.

Λίγα λεπτά μετά την επίθεσή του με καραμπίνα μέσα στο κτήριο του ΕΦΚΑ Κεραμεικού, ο 89χρονος απομακρύνθηκε ψύχραιμος από το σημείο με το όπλο στο χέρι. Λίγο αργότερα έκανε την δεύτερη επίθεση στην είσοδο του Πρωτοδικείου στην οδό Λουκάρεως.

Ο ηλικιωμένος ξεκίνησε από τα Κάτω Πατήσια με ταξί και έφτασε στον Κεραμεικό γύρω στις 10:30. Μπήκε στο κτήριο του ΕΦΚΑ χωρίς ο υπάλληλος ασφαλείας στην είσοδο να αντιληφθεί ότι κάτω από την καμπαρντίνα του έκρυβε μια κοντόκανη καραμπίνα. Ανέβηκε στο τμήμα Μητρώου στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησε στο γκισέ.

Ένας υπάλληλος τραυματίστηκε στο πόδι και οι πρώτοι αστυνομικοί που έσπευσαν άμεσα στο σημείο τού έδεσαν το τραύμα με αιμοστατικό επίδεσμο για να σταματήσει η αιμορραγία.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις κινήσεις του λίγα λεπτά μετά την επίθεσή του όπου ο δράστης απομακρύνεται ψύχραιμος από το σημείο με το όπλο στο χέρι.

Μετά την επίθεση στον ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα στις 11:17, η Άμεση Δράση δέχτηκε κλήση για πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, στην οδό Λουκάρεως. Ο ηλικιωμένος μπήκε στην είσοδο του κτηρίου όπου δεν γίνεται έλεγχος και άρχισε να πυροβολεί προς το πάτωμα. Από τα σκάγια των κυνηγετικών φυσιγγίων που έριξε με την καραμπίνα, τέσσερις υπάλληλοι τραυματίστηκαν. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα για να παραλάβουν τους τραυματίες.

Φεύγοντας μετά την επίθεση ο δράστης κοντοστάθηκε στην πύλη του Πρωτοδικείου. Γύρισε για λίγο πίσω, πέταξε μερικούς φακέλους λέγοντας χαρακτηριστικά πως «σε αυτούς τους φακέλους θα βρείτε το λόγο για τον οποίο έκανα ότι έκανα».

Αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν το κτήριο του Πρωτοδικείου και άρχισαν έρευνες για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου.

Ο 89χρονος τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη σε ξενοδοχείο δίπλα στα ΚΤΕΛ της Πάτρας. Πάνω του βρέθηκε ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο.

Ως προς τον τρόπο που μετακινήθηκε από σημείο σε σημείο στην Αθήνα και στη συνέχεια στην Πάτρα, οι Αρχές κατέληξαν πως όλες του οι διαδρομές έγιναν με ταξί.

Η άρση της άδειας οπλοφορίας του

Τον Ιούλιο του 2018 είχε εκδώσει άδεια για κυνηγετικό όπλο με γνωμάτευση ψυχιάτρου που τον έκρινε ικανό. Τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου προκάλεσε επεισόδιο με εισαγγελέα και ψυχίατροι που τον εξέτασαν στο Δαφνί έκριναν απαραίτητο τον εγκλεισμό του όπως και έγινε με εισαγγελική εντολή και ακολούθησε άρση της άδειας οπλοφορίας του.

Τότε ο δράστης είχε έρθει σε φραστική αντιπαράθεση με την εισαγγελέα στο γραφείο της, εξαιτίας της αρνητικής για εκείνον δικαστικής εξέλιξης, στην διαμάχη του με τον ασφαλιστικό οργανισμό και είχε ακουμπήσει τέσσερις σφαίρες πάνω στο γραφείο της με αποτέλεσμα να διατάξει τον εγκλεισμό του.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου



Τα πλάνα προέρχονται από την κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου στο οποίο συνελήφθη ο δράστης.