Συναγερμός στις Σέρρες: Πυροσβέστης αγνοείται από την Τρίτη στα Άνω Πορόια

Συναγερμός έχει σημάνει στις τοπικές αρχές των Σερρών αφού πυροσβέστης εξαφανίστηκε χθες από τον οικισμό των Άνω Ποροΐων.

Συναγερμός έχει σημάνει στις τοπικές αρχές αφού πυροσβέστης εξαφανίστηκε χθες, Τρίτη (23/12) στις Σέρρες, χωρίς να έχει δώσει ακόμα σημεία ζωής, μεταφέρει η ΕΡΤ.

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί (24/12) έρευνες στην περιοχή των Άνω Ποροΐων Σερρών για τον εντοπισμό του πυροσβέστη, ο οποίος αγνοείται από χθες το πρωί όταν έφυγε, με το αυτοκίνητο του από το σπίτι και έκτοτε δεν έχει εντοπιστεί από κανέναν οικείο του ή κάτοικο.

