Συναγερμός στις Σέρρες: Πυροσβέστης αγνοείται από την Τρίτη στα Άνω Πορόια

Συναγερμός έχει σημάνει στις τοπικές αρχές αφού πυροσβέστης εξαφανίστηκε χθες, Τρίτη (23/12) στις Σέρρες, χωρίς να έχει δώσει ακόμα σημεία ζωής, μεταφέρει η ΕΡΤ.

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί (24/12) έρευνες στην περιοχή των Άνω Ποροΐων Σερρών για τον εντοπισμό του πυροσβέστη, ο οποίος αγνοείται από χθες το πρωί όταν έφυγε, με το αυτοκίνητο του από το σπίτι και έκτοτε δεν έχει εντοπιστεί από κανέναν οικείο του ή κάτοικο.