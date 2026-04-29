Συναγερμός στου Ζωγράφου: Αναφορές για πυροβολισμούς στις φοιτητικές εστίες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στην περιοχή του Ζωγράφου, μετά από αναφορές για περιστατικό με πυροβολισμούς εντός ή πλησίον των χώρων των φοιτητικών εστιών.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών μετά από αναφορές για ένοπλο επεισόδιο που σημειώθηκε στην περιοχή των φοιτητικών εστιών στου Ζωγράφου. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε διαδοχικές κλήσεις που σήμαναν συναγερμό. Η πρώτη κλήση αφορούσε σε συμπλοκή και έντονο επεισόδιο μεταξύ ατόμων εντός του χώρου.
Η δεύτερη κλήση, ωστόσο, ήταν αυτή που κλιμάκωσε την κινητοποίηση, καθώς γινόταν λόγος για ήχους που παρέπεμπαν σε πυροβολισμούς.
Ενώ, αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο φέρεται να περιέγραψαν στις αρχές μια σκηνή καταδίωξης, αναφέροντας πως ένα άτομο κυνηγούσε ένα άλλο, κάνοντας χρήση όπλου.
