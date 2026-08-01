Τάσος Χαλκιάς: Κάηκε ολοσχερώς το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό - Η φωτογραφία του γιου του

Το σπίτι του γνωστού ηθοποιού Τάσου Χαλκιά είναι μεταξύ όσων κάηκαν από τη μεγάλη φωτιά που καίει στην περιοχή από την Παρασκευή (31/07).
Ο γιος του Τάσου Χαλκιά, Άρης, έκανε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram αναφορικά με το κάψιμο του εξοχικού τους σπιτιού, αποχαιρετώντας τον τόπο των παιδιών του αναμνήσεων.
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«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος» έγραψε στο story του.
Σημειώνεται πως η φωτιά έχει πάρει μεγάλη έκταση και με τον άνεμο να μην λέει να κοπάσει, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες.
Τοπικός αξιωματούχος έκανε λόγο ακόμα και για 100 καμένα σπίτια στην περιοχή, ενώ συνεχίζονται οι εκκενώσεις οικισμών.
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