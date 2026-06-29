Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός οδηγών στη μέση του δρόμου

Στα χέρια πιάστηκαν οδηγοί αυτοκινήτων καταμεσής του δρόμου, έπειτα από διαπληκτισμό που είχε ως αφορμή την οδηγική συμπεριφορά. Στο επεισόδιο, το οποίο συνέβη χθες το απόγευμα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, ενεπλάκησαν συνολικά τρία άτομα- οι δύο οδηγοί κι ο συνεπιβάτης ενός εκ των οχημάτων.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από το επεισόδιο τραυματίστηκε 59χρονος, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση με γροθιές και κλωτσιές από 40χρονο και 44χρονο. Οι δύο τελευταίοι, απευθύνθηκαν μετά το περιστατικό στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Σε συνέχεια της μήνυσης που υπέβαλε ο 59χρονος, συνελήφθησαν τόσο ο 40χρονος όσο και ο 44χρονος- ο πρώτος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα ενόψει της νοσηλείας του, ενώ ο δεύτερος οδηγείται στον εισαγγελέα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν υποβάλει έγκληση για το περιστατικό κατά του 59χρονου.
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