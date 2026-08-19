Θεσσαλονίκη: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ - Πότε θα κυκλοφορήσουν

Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπουν σε λειτουργία στους δρόμους τα 50 νέα, αρθρωτά, 18μετρα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται να ενισχύσουν τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από το Μετρό. όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.
Τα οχήματα αυτά είναι αθόρυβα και οικολογικά, καθώς έχουν μηδενικούς ρύπους, είναι πλήρως κλιματιζόμενα, ενώ είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν άνεση, ασφάλεια σε κάθε μετακίνηση.
Με τη δρομολόγησή τους τα νέα λεωφορεία του ΟΑΣΘ θα φτάσουν τα 206, αριθμός που αντιστοιχεί στα 2/3 και πλέον του στόλου του.
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