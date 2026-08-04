Θεσσαλονίκη: Έβαψαν χελώνες με πορτοκαλί λαδομπογιά

Με λαδομπογιά χρώματος πορτοκαλί έβαψαν άγνωστοι χελώνες στην Ευκαρπία στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό έγινε γνωστό, όταν οι γείτονές τους έκαναν καταγγελία για την ύπαρξη πολλών ζώων στην αυλή.

Την ίδια ώρα σε ένα άλλο σπίτι, επίσης στην Ευκαρπία, μια άλλη οικογένεια κρατούσε ως κατοικίδια στην αυλή της, πέντε χελώνες, όπως μεταφέρει το thestival.gr.

Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν τον Στέλιο Γερονυμάκη της «Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής» για τις χελώνες- κατοικίδια στο δεύτερο σπίτι καθώς είναι παράνομη η αιχμαλωσία τους.

Όπως είπε στο τοπικό μέσο ο κ. Γερονυμάκης το περασμένο Σάββατο 1 Αυγούστου έσπευσε στο σπίτι στην Ευκαρπία όπου βρήκε τις πέντε χελώνες. Αμέσως ειδοποίησε το Δασαρχείο προκειμένου να επιληφθεί του θέματος καθώς όλα τα αυτόχθονα είδη χελώνων στην Ελλάδα προστατεύονται από τη νομοθεσία περί άγριων ζώων.

Κάποια στιγμή κι ενώ ανέμενε τους υπαλλήλους του Δασαρχείου «είδα στην αυλή του απέναντι σπιτιού τέσσερις χελώνες που ήταν βαμμένες πορτοκαλί και μάλιστα ήταν βαμμένες με λαγομπογιά».

Στις ερωτήσεις που έκανε στους ενοίκους του σπιτιού για το ποιος έβαψε τις χελώνες με λαδομπογιά, ο κ. Γερονυμάκης δεν έλαβε καμία απάντηση καθώς «μου έλεγαν ότι δεν ήξεραν πως βρέθηκαν εδώ οι χελώνες και ποιος τις έβαψε».

«Όσον αφορά τις πρώτες πέντε χελώνες που δεν ήταν βαμμένες μου είπαν ότι τις μάζεψαν από περιοχές που είχε ξεσπάσει φωτιά για να τις προστατεύουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν οι βαμμένες χελώνες και αναζητούν τους υπεύθυνους για την κακοποίησή τους.