Μία 29χρονη είναι -σύμφωνα με την Αστυνομία- η γυναίκα που συνελήφθη για το αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, με θύμα 24χρονο.

Όπως έγινε γνωστό, ο παθών είναι σύντροφος της γυναίκας. Το επεισόδιο συνέβη γύρω στις 10 το πρωί, σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη.

Για ασήμαντη αφορμή, η 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Ο άντρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο και εισήχθη στο χειρουργείο. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, φέρει τουλάχιστον δύο τραύματα- εκ των οποίων το ένα είναι στη θωρακική περιοχή.

Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Συνελήφθη, σήμερα (23-06-2026) στην Άνω Πόλη, 29χρονη αλλοδαπή, για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της.

Σε βάρος της συλληφθείσας σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες σήμερα (23-06-2026) εντοπίστηκε, από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου, σε διαμέρισμα στην περιοχή της Άνω Πόλης ο 24χρονος, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Η συλληφθείσα με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».