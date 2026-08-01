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Θλίψη από τις εικόνες στο Πόρτο Γερμενό: Καμένα σπίτια και οχήματα - Αποκαΐδια στο πέρασμα της φωτιάς

Την ώρα που φωτιά στο Πόρτο Γερμενό παραμένει ανεξέλεγκτη, έρχονται στο φως εικόνες απόλυτης καταστροφής από τα σημεία όπου πέρασαν οι φλόγες.

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Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό
Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό | EUROKINISSI
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Θλίψη προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από το Πόρτο Γερμενό, όπου η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά της.

Με το πέρασμα των ωρών και ενώ το μέτωπο δεν φαίνεται να μειώνεται, έρχονται να προστεθούν οι εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής με σπίτια και οχήματα να έχουν γίνει παρανάλωμα.

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Χαρακτηριστικά της κατάστασης τα πλάνα που φέρνει στο φως το Orange Press Agency:

Τοπικός αξιωματούχος έκανε λόγο για έως και 100 καμένα σπίτια στην περιοχή, που έχει παραδοθεί στις ανελέητες φλόγες.

Παράλληλα, αλλεπάλληλα είναι τα μηνύματά από το 112 με συνεχείς εκκενώσεις για την προστασία των κατοίκων. 

Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό
Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό | EUROKINISSI
Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό
Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό | EUROKINISSI
Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό
Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό | EUROKINISSI
Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό
Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό | EUROKINISSI
Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό
Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό | EUROKINISSI
Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό
Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό | EUROKINISSI
Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό
Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό | EUROKINISSI
Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό
Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό | EUROKINISSI
Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό
Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό | EUROKINISSI
Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό
Αποκαΐδια από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό | EUROKINISSI

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