Θρίλερ στα Χανιά: Πολίτης βρήκε σορό άνδρα σε προχωρημένη σήψη στα βράχια

Θρίλερ στα Χανιά με τον εντοπισμό σορού άνδρα σε προχωρημένη σήψη σε βραχώδη περιοχή στο Κολυμπάρι. Στην Αθήνα για DNA η σορός.

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκε ένας πολίτης το απόγευμα της Πέμπτης (26/03) στο Κολυμπάρι Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο κάτοικος της περιοχής που είχε βγει να περπατήσει, εντόπισε μια σορό άντρα σε προχωρημένη σήψη σε βραχώδη περιοχή μεταξύ της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης και τα Αφράτα και αμέσως ενημέρωσε τις λιμενικές αρχές.

Η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και από εκεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ στην Αθήνα προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις dna.

Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν περιπτώσεις αγνοουμένων και από άλλα σημεία της χώρας προκειμένου να οδηγηθούν στην ταυτότητα του άντρα που σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις έχει χάσει τη ζωή του εδώ και πολύ καιρό.
 

