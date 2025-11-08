Τι κάνει σήμερα ο Οδυσσέας Τσενάι, ο αριστούχος Αλβανός που δεν άφησαν να σηκώσει την ελληνική σημαία

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ακόμα νήπιο, κάποιοι συνομωσιολόγοι εντός και εκτός του ελληνικού κοινοβουλίου, είχαν βρει την «απειλή» στο πρόσωπο ενός παιδιού από την Αλβανία, αριστούχου μαθητή του λυκείου της Νέας Μηχανιώνας, που διεκδικούσε να κρατήσει την ελληνική σημαία στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Οδυσσέας Τσενάι διεκδίκησε δύο φορές το δικαίωμα να παρελάσει με τη σημαία, το 2000 και το 2003. Και τις δύο φορές κατέληξε να παραιτηθεί του δικαιώματος του, ύστερα από διαμαρτυρίες, ακροδεξιών προεκτάσεων, που είχαν προκύψει. Τότε, ο Οδυσσέας έλεγε πως ήθελε να σπουδάσει ιατρική και να τιμήσει το λειτούργημα του γιατρού στο εξωτερικό.

Έγινε τελικά γιατρός ο Οδυσσέας Τσενάι;

Το 2004 ο Οδυσσέας έδωσε εξετάσεις και πέτυχε εκ των πρώτων την εισαγωγή του στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, αλλά αποφάσισε τελικά, να ταξιδέψει στις ΗΠΑ. Εκεί, δέχτηκε την υποτροφία που του προσφέρθηκε από το Boston College για να σπουδάσει Φυσική.

Πέντε χρόνια μετά, σπούδασε ιατρική στη σχολή του Χάρβαρντ και έπειτα εργάστηκε ως ειδικευμένος ιατρός Ανατομικής και Κλινικής Παθολογίας στο νοσοκομείο BWH της Βοστώνης.

Στη συνέχεια, ο Οδυσσέας Τσενάι εργάστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας στο NYU Langone Health το οποίο είναι συνδεδεμένο με το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.Σήμερα εργάζεται ως παθολόγος ιατρός στο νοσοκομείο Montefiore Nyak της Νέας Υόρκης και έχει να επιδείξει πλούσιο ερευνητικό έργο για θέματα όπως η τοποθέτηση «μπαλονιού» stent. Πιθανότατα ετοιμάζεται να ψηφίσει για δήμαρχο στη Νέα Υόρκη. Λογικά έχει αφήσει πολύ πίσω του όσα έζησε στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, με τις θεωρίες συνομωσίας ότι θα έκανε «αλβανικό κόμμα μέσα στην Ελλάδα» και άλλα παλαβά.