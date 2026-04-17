Την ενοχή του αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του πρότεινε η εισαγγελέας

Την ενοχή του πρώην αστυνομικού της Βουλής για σοβαρές κακουργηματικές πράξεις σε βάρος των παιδιών του φέρεται να πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων επανειλημμένος βιασμός, κατ’ εξακολούθηση κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, καθώς και αδικήματα που αφορούν την παραγωγή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Παράλληλα, του αποδίδονται περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μεθοδευμένου χαρακτήρα σε βάρος ανηλίκου, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, όπως κατ’ εξακολούθηση οπλοφορία και οπλοχρησία. Η εισαγγελική πρόταση, κατά τις ίδιες πληροφορίες, καλύπτει σχεδόν το σύνολο των κατηγοριών, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν τη μεθοδευμένη σωματική βλάβη εντός της οικογένειας και την οπλοκατοχή.

Κατά τις ίδιες πηγές, που επικαλείται το dikastiko.gr, η εισαγγελέας εισηγήθηκε την ενοχή και της μητέρας των παιδιών, η οποία κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και αιμομικτικές πράξεις, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, με στόχο την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ψυχικής κατάστασης των ανήλικων θυμάτων. Στις καταθέσεις τους, τα παιδιά έχουν περιγράψει σοβαρά περιστατικά βίας και κακοποίησης.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις πράξεις. Ο πρώην αστυνομικός, στην απολογία του, υποστήριξε ότι δεν έχει διαπράξει όσα του αποδίδονται και απέδωσε τις καταγγελίες της συζύγου του σε ψυχολογικά προβλήματα και φαρμακευτική αγωγή. Από την πλευρά της, η κατηγορούμενη σύζυγος υποστηρίζει ότι ενήργησε υπό καθεστώς φόβου και εξαναγκασμού, κάνοντας λόγο για απειλές και συστηματική παρακολούθηση από τον σύζυγό της, μέσω καμερών στο σπίτι και στο κινητό της.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο πρώην αστυνομικός, που παραμένει προφυλακισμένος, υπηρετούσε στη Βουλή, ενώ η σύζυγός του στη ΓΑΔΑ. Τον περασμένο Οκτώβριο και οι δύο απομακρύνθηκαν οριστικά από την ΕΛ.ΑΣ., μετά την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, χάνοντας και τις αποδοχές τους από το Δημόσιο.