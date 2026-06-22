Τζέιμς Δαλαμάγκας: Δεν εκδίδεται στην Αυστραλία – Θα δικαστεί στην Ελλάδα

Οριστικό «μπλόκο» στην έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία έβαλε η ελληνική Δικαιοσύνη. Όπως αποφάσισε το Τμήμα Εκδόσεων του Εφετείου της Αθήνας, το αίτημα των αυστραλιανών Αρχών απορρίπτεται και ο κατηγορούμενος πρόκειται να δικαστεί στη χώρα μας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δικαστικής συντάκτριας του MEGA, Ιωάννας Μάνδρου.

Το σκεπτικό της απόφασης εδράζεται στη σαφή πρόβλεψη της εγχώριας νομοθεσίας: όταν το αίτημα αφορά Έλληνα πολίτη και το έγκλημα έχει τελεστεί εις βάρος θύματος επίσης ελληνικής καταγωγής, η Ελλάδα αρνείται την έκδοση σε τρίτα κράτη, επιλέγοντας να αναλάβει η ίδια την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η Ιωάννα Μάνδρου, οι αυστραλιανές Αρχές αναμένεται πλέον να διαβιβάσουν τον πλήρη φάκελο της δικογραφίας στην Αθήνα. Ωστόσο, στο σημείο αυτό προκύπτει το μεγάλο νομικό παράδοξο της υπόθεσης: με βάση τον ελληνικό Ποινικό Κώδικα, το εν λόγω αδίκημα έχει ήδη παραγραφεί.

Αυτή η παράμετρος καθορίζει καθοριστικά και το ποινικό μέλλον του κατηγορουμένου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη , Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας αναμένεται να παραμείνει έγκλειστος στη φυλακή για διάστημα επτά μηνών και, αμέσως μετά την παρέλευση αυτού του χρόνου, θα αφεθεί ελεύθερος.