Φως στο Τούνελ: Η συνομιλία που έμεινε κρυφή για να μη «χαλάσει» η σύλληψη του Δαλαμάγκα

«Ονομάζομαι … και έχω πολύ σημαντικές πληροφορίες για έναν άνθρωπο που είναι δολοφόνος. Τον λένε Δημήτριο Δαλαμάγκα…».

Αυτό ήταν το μήνυμα που έφτασε στον τηλεφωνητή της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» και έμελλε να αλλάξει την πορεία μιας πολύκροτης υπόθεσης που παρέμενε ανοιχτή για σχεδόν τρεις δεκαετίες στην Αυστραλία.

Η μαρτυρία του ανθρώπου που αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του στην εκπομπή, αποδείχθηκε καταλυτική.

Ήταν το νήμα που οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη του Τζέιμς Δαλαμάγκα, του υπ’ αριθμόν ένα καταζητούμενου των αυστραλιανών Αρχών για τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϋ το 1999.

Το «Τούνελ», αξιολογώντας τη σοβαρότητα των πληροφοριών, διαβίβασε άμεσα τη μαρτυρία στις αρμόδιες Ελληνικές και Αυστραλιανές Αρχές, χωρίς να δημοσιοποιήσει το παραμικρό, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η έρευνα.

Ο μάρτυρας ήταν απόλυτα βέβαιος για όσα υποστήριζε. «Έχω όλα τα στοιχεία του και ξέρω πού είναι. Σας παίρνω τηλέφωνο γιατί είμαι βέβαιος ότι είναι αυτός. Τον γνωρίζω από τότε που ήρθε από την Αυστραλία. Είχα δει την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη και τον αναγνώρισα αλλά δεν είπα τίποτα γιατί φοβήθηκα πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, ο άνθρωπος που αναζητούσαν οι Αρχές κυκλοφορούσε ανενόχλητος επί χρόνια στην περιοχή του Αιγίου, χρησιμοποιώντας άλλο όνομα.

Η κρυφή συνομιλία για να μην «χαλάσει» η έρευνα

Την αποκλειστική συνέντευξη του ανθρώπου που οδήγησε τις Αρχές στην σύλληψή του Τζέιμς Δαλαμάγκα, έφερε στη δημοσιότητα η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» μετά τις ραγδαίες εξελίξεις που προέκυψαν στην υπόθεση.

Ο άνθρωπος που κράτησε στα χέρια του το μυστικό του υπ’ αριθμόν 1 καταζητούμενου της Αυστραλίας για περισσότερα από 25 χρόνια, έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του στην κάμερα της εκπομπής.

Η μαρτυρία του αποδείχθηκε το μεγάλο κομμάτι που έλειπε από το παζλ της υπόθεσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα, του άνδρα που καταζητούνταν επί 27 χρόνια για τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ. Με εμφανή την αγωνία και τον φόβο, ο μάρτυρας περιγράφει πώς αναγνώρισε τον άνθρωπο που ήξερε ως «Αντώνη», παρακολουθώντας την εκπομπή του «Τούνελ» από την Αυστραλία, με τις εκκλήσεις για πληροφορίες συγγενών του θύματος και αξιωματικών της αστυνομίας.

«Είδα την εκπομπή στις 9 Φεβρουαρίου του 2024. Κοίταζα το πρόσωπο και δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα. Ήταν ο άνθρωπος που γνώριζα εδώ και 25 χρόνια. Τρόμαξα πάρα πολύ, δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ από τον φόβο μου», λέει χαρακτηριστικά.

Όπως αποκαλύπτει, προσπάθησε να απευθυνθεί στις ελληνικές Αρχές, όμως ο φόβος τον κράτησε πίσω. «Δεν είναι εύκολο να πας να πεις πως γνωρίζεις έναν άνθρωπο που κατηγορείται για φόνο. Φοβήθηκα πολύ και η αστυνομία στην Ελλάδα συνήθως είναι βιαστική».

Η σιωπή του κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο. Μέχρι που μια τυχαία εικόνα στο διαδίκτυο τον έκανε να πάρει τη μεγάλη απόφαση. «Είδα ξανά ένα βίντεο του «Τούνελ» και παρατήρησα έναν αριθμό τηλεφώνου. Ήταν της εκπομπής. Τότε είπα πως δεν γίνεται να σωπαίνω άλλο και σας τηλεφώνησα».

Η αναγνώριση του καταζητούμενου έγινε και μπροστά στην κάμερα του «Τούνελ», όταν του παρουσιάστηκαν φωτογραφίες του Τζέιμς Δαλαμάγκα. Ο μάρτυρας δεν λυγίζει όταν περιγράφει τη στιγμή που ο ίδιος ο καταζητούμενος φέρεται να του παραδέχθηκε την πραγματική του ταυτότητα.

«Τον ρώτησα αν είδε τηλεόραση το προηγούμενο βράδυ, αν είδε τον εαυτό του… Μετά από όσα συζητήσαμε, μου είπε ότι είναι ο ίδιος. Δεν το αρνήθηκε ποτέ. Μετά από δύο εβδομάδες τον μπλόκαρα στο τηλέφωνό μου».

Του έδωσε την δική του εκδοχή για το έγκλημα στην Αυστραλία

Οι αποκαλύψεις όμως δεν σταματούν εδώ. Ο άνθρωπος που επί χρόνια παρουσιαζόταν ως «Αντώνης» φέρεται να περιέγραψε στον μάρτυρα ακόμη και το πώς εξελίχθηκε το αιματηρό περιστατικό στην Αυστραλία, δίνοντας τη δική του εκδοχή για τη δολοφονία που συγκλόνισε την ελληνική κοινότητα του Σίδνεϊ.

«Μου είπε ότι καθόταν στο μαγαζί και έπινε το ποτό του όταν κάποια στιγμή ο Γιώργος Γιαννόπουλος τού προσέφερε ένα ποτήρι ουίσκι. Ο Αντώνης, όπως τον γνώριζα εγώ, ισχυρίστηκε ότι αρνήθηκε να το πιει επειδή το μπουκάλι ήταν ήδη ανοιχτό. Από εκεί ξεκίνησε ένταση ανάμεσά τους και πολύ γρήγορα ακολούθησε καβγάς», ανέφερε ο μάρτυρας.

Κατά τα λεγόμενά του, ο καταζητούμενος του περιέγραψε πως η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε σε άλλο σημείο του καταστήματος.

«Μου είπε ότι κατευθύνθηκε προς την κουζίνα, επειδή γνώριζε καλά τον χώρο. Ο άλλος άνδρας τον ακολούθησε. Εκεί, όπως μου είπε, πιάστηκαν στα χέρια. Στη συνέχεια άρπαξε ένα μαχαίρι και τον σκότωσε. Από εκείνη τη στιγμή του είπα πως ούτε τον ξέρω ούτε με ξέρει. Έκοψα κάθε επαφή μαζί του», καταλήγει.

«Αυτός είναι ο ''Αντώνης'' που ξέρω 25 χρόνια…»

Ο μάρτυρας που αναγνώρισε τον Τζέιμς Δαλαμάγκα μέσα από την έρευνα του «Τούνελ» και οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη του, αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της ζωής του καταζητούμενου στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει, ο άνθρωπος που γνώριζε ως «Αντώνης» ζούσε επί χρόνια σε χωριό της περιοχής του Αιγίου, κοντά στις ρίζες της μητέρας του. Με βεβαιότητα περιγράφει το σημείο όπου κρυβόταν όλα αυτά τα χρόνια ο υπ’ αριθμόν ένα καταζητούμενος της Αυστραλίας.

«Είναι σε ένα χωριό που λέγεται Άλσος, κοντά στα Σελιανίτικα Αιγίου, σε μια μικρή περιοχή με πέντε – έξι σπίτια. Απέναντι από το σπίτι του υπάρχει ελαιοτριβείο. Εκεί ζει χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως λέει, η μητέρα του κατάγεται από την ευρύτερη περιοχή του Αιγίου, ενώ ο πατέρας του από τον Γοργόμυλο Πρέβεζας. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του σε κατοίκους της περιοχής που, κατά τον ίδιο, γνώριζαν περισσότερα απ’ όσα είχαν παραδεχθεί σε ρεπορτάζ στο «Τούνελ».

«Ο πατέρας του κατάγεται από τον Γοργόμυλο και πήγαιναν κάθε καλοκαίρι σε αυτό το χωριό. Μάλιστα είχε μιλήσει στην εκπομπή σας και ένας κύριος από εκεί, ο οποίος είπε κάποια ψέματα. Τον γνωρίζουν πολύ καλά, κρύβουν πράγματα γιατί είναι δικός τους άνθρωπος. Δεν θα τον κατέδιδαν. Σ’ αυτό το χωριό είναι όλοι ξαδέρφια, γνωρίζονται μεταξύ τους», υποστηρίζει.

Είχε νοσηλευτεί παλαιότερα σε δημόσιο νοσοκομείο

Στη συνέχεια της συνέντευξης αποκαλύπτει ότι ο καταζητούμενος είχε δημιουργήσει μια απολύτως φυσιολογική εικόνα ζωής, παρά το γεγονός ότι σε βάρος του εκκρεμούσε επί δεκαετίες διεθνές ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα ακόμα και η οικογένεια του τον αποκαλούσε Αντώνη.

«Όλοι τον φώναζαν Αντώνη. Δεν ήταν μόνος του. Ζει εδώ και πολλά χρόνια με μία γυναίκα. Γνωρίστηκαν στην Αθήνα το 2004 και στη συνέχεια μετακόμισαν μαζί στο Αίγιο. Εργάστηκε κατά καιρούς σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθήνα ως λογιστής, ενώ αργότερα εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αχαΐα και ασχολήθηκε με αγροτικές εργασίες και την καλλιέργεια κτημάτων. Το σπίτι το αγόρασε γύρω στο 2007», αναφέρει.

Αυτό όμως που του είχε προκαλέσει τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν κάτι άλλο. Ο άνθρωπος που παρουσιαζόταν ως «Αντώνης» είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε δημόσιο νοσοκομείο αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Θυμάμαι ότι είχε αρρωστήσει από καρκίνο και είχε νοσηλευτεί στο «Γεννηματάς» κάνοντας χημειοθεραπείες και μία επέμβαση στον λαιμό. Είχε χάσει και τα μαλλιά του. Αυτό που πάντα αναρωτιόμουν ήταν με ποια στοιχεία ασφάλισης νοσηλεύτηκε», λέει χαρακτηριστικά.

Ο μάρτυρας αποκαλύπτει ακόμα ότι ο καταζητούμενος είχε μετατρέψει το σπίτι του σε φρούριο.

«Είχε αγοράσει εκτάσεις και ένα αγροτικό αυτοκίνητο. Ασχολούνταν με τις ελιές στα κτήματα του και για ένα διάστημα έκανε εκτροφή σκύλων. Στο σπίτι του υπήρχαν περίπου εξήντα σκυλιά, κυρίως πιτ μπουλ. Παλιά τα πουλούσε, όμως τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει αγορά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα σκυλιά λειτουργούσαν και σαν προστασία. Δεν μπορούσε να πλησιάσει εύκολα κανείς το σπίτι του…».

«Δεν το κάνω για τα λεφτά της επικήρυξης, αλλά για την αλήθεια…»

Η αποκλειστική συνέντευξη του μάρτυρα-κλειδί στο «Τούνελ», που δόθηκε πριν έναν χρόνο, βγαίνει τώρα, μετά τη σύλληψη, στο φως. Ο άνθρωπος που γνώριζε επί χρόνια τον Δαλαμάγκα ως «Αντώνη», περιγράφει έναν άνδρα που δεν έμοιαζε να ζει σαν φυγάς. «Έχει λευκά μακριά μαλλιά, είναι περίπου 1,80 και γύρω στα 120 κιλά. Μου είχε πει ότι γεννήθηκε το 1970», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη σημασία είχαν και οι πληροφορίες που έδωσε για τα τατουάζ του, στοιχεία που συνέπιπταν με τα δεδομένα των Αυστραλιανών Αρχών. «Στο δεξί χέρι έχει το “Μολών Λαβέ” και στο μπράτσο το πρόσωπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα είχα δει όταν πηγαίναμε μαζί για μπάνιο τα καλοκαίρια».

Όμως εκείνο που τον είχε προβληματίσει περισσότερο δεν ήταν η εμφάνιση του καταζητούμενου αλλά ο χαρακτήρας του.

«Ήταν πολύ νευρικός, αθυρόστομος και επιθετικός. Όταν θύμωνε γινόταν θηρίο. Ένιωθες ότι έπρεπε να απομακρυνθείς για να μην σου κάνει κακό. Σχεδόν κάθε φορά που βγαίναμε έξω δημιουργούσε καβγάδες και εντάσεις. Αυτό που με σόκαρε όμως ήταν η άνεση με την οποία αντέδρασε όταν του είπα ότι τον αναγνώρισα μετά το ρεπορτάζ του «Τούνελ». Δεν έδειχνε να φοβάται. Δεν έδειχνε να έχει τύψεις. Ζούσε ελεύθερος σαν να μην είχε συμβεί τίποτα».

Κάλυπτε τα νώτα του

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο «Τούνελ», ο Δαλαμάγκας λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα για να μη μπορεί να εντοπιστεί. «Χρησιμοποιούσε ένα παλιό κινητό με κουμπιά. Μου είχε πει ότι προμηθευόταν κάρτες SIM από Πακιστανούς στην Ομόνοια και άλλαζε συχνά αριθμούς». Παράλληλα εκτιμά πως άνθρωποι από το περιβάλλον του γνώριζαν περισσότερα απ’ όσα παραδέχονταν.

«Όλοι τον αποκαλούσαν Αντώνη. Ακόμα και ο πατέρας και η μάνα του. Πιστεύω πως κάποιοι ήξεραν περισσότερα. Έχω κι έναν άλλον φίλο του που έμεναν και μαζί. Αυτός τον ξέρει καλύτερα από εμένα και πιστεύω ότι γνωρίζει την πραγματική του ταυτότητα. Μάλιστα κάποια στιγμή μου είχε πει… “κοίτα τον καλά και να προσέχεις…”. Εγώ πλέον έχω κόψει κάθε επαφή και με τους δύο.».

Παρά τον φόβο που όπως ομολογεί τον συνόδευε για περισσότερο από έναν χρόνο, αποφάσισε τελικά να μιλήσει. «Στην αρχή σκέφτηκα ακόμη και την αμοιβή. Τώρα δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που θέλω είναι να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Αν γνωρίζεις κάτι τόσο σοβαρό και σιωπάς, είναι σαν να συμμετέχεις κι εσύ. Όλο αυτό το διάστημα κουβαλούσα ένα βάρος μέσα μου».