Ξεκινά η δίκη για την ανθρωποκτονία του 17χρονου Χρήστου στην Αλίαρτο

Ένα εκ παραδρομής λάθος στον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Μία καταδίωξη. Τα 7 δευτερόλπετα πριν τον πυροβολισμό. Η δίκη για την ανθρωποκτονία του 17χρονου Χρήστου Μιχαλόπουλου ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 29 Απριλίου, στο Μικτό Ορκωτό δικαστήριο Χαλκίδας.

Ο αστυνομικός – δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη εκτέλεση πυροβολισμού εξουδετέρωσης.

Το χρονικό

Το 17χρονο θύμα με τον αδελφό του, την κοπέλα του και την αδελφή της είχαν πάει για σουβλάκια εκείνο το Σάββατο.

Όταν επέστρεφαν τα κορίτσια στο σπίτι τους σε χωριό κοντά στην Αλίαρτο της Βοιωτίας ένας αστυνομικός έδωσε για έλεγχο στο κέντρο εκ παραδρομής λάθος αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που οδηγούσε ο 17χρονος.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΌΣ: «Θεώρησα ύποπτο το αμάξι. Στο κέντρο είπα λάθος αριθμό κυκλοφορίας τελικά πάνω στην ένταση , οποίος αντιστοιχούσε σε όχημα μάρκας suzuki και όχι BMW».

Έτσι το κέντρο διαβίβασε με την σειρά του άλλον τύπο και χρώμα οχήματος με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην αστυνομία που εκτίμησε πως έχει να κάνει με κλεμμένο όχημα.

Από την άλλη ο 17χρονος δεν σταμάτησε, ούτε ανέκοψε ταχύτητα στο σήμα των αστυνομικών γιατί δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα υποστήριξαν τα δυο κορίτσια στις αρχές ο 17χρονος δεν σταμάτησε γιατί δεν ήθελε να μάθουν οι γονείς της κοπέλας του πως βγήκαν από τα όρια του χωριού… και έχουν κυρώσεις!

Έτσι ανέπτυξε ταχύτητα, ακολούθησε καταδίωξη με την συμμετοχή αστυνομικού πλην όμως συμβατικού οχήματος με οδηγό τον 44χρονο κατηγορούμενο.

Πριν φτάσουν στο χωριό Λεωντάρι οι δυο υπαρχιφύλακες διέκριναν τον σωστό αριθμό κυκλοφορίας κ έτσι μέσω κέντρου έμαθαν πως δεν επρόκειτο για κλεμμένο όχημα, ωστόσο η καταδίωξη συνεχίστηκε .

Σε ένα στενό του χωριού το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 17χρονος και άνηκε στην μητέρα του εγκλωβίστηκε από δυο αυτοκίνητα. Ενα παρκαρισμένο και ένα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Ο 17χρονος σβήνει την μηχανή.

Ο κατηγορούμενος αστυνομικός βγαίνει από το όχημα που οδηγούσε και παραβιάζοντας κάθε κανόνα εμπλοκής πηγαίνει στην πόρτα του 17χρονου οδηγού την ανοίγει και σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα «αφού άνοιξε την πόρτα του οδηγού πυροβόλησε κατά του άνω θύματος για να τον εξουδετερώσει. Ο πυροβολισμός τον οποίο εκτέλεσε δεν επιτρεπόταν, άλλως απαγορευόταν με συνέπεια να είναι παράνομος λόγω των ακόλουθων πραγματικών περιστατικών.

Διαπίστωσε πως μέσα στο όχημα ήταν 4 ανήλικοι

Αντιλήφθηκε πως ήταν άοπλοι

Δεν έθεταν κανέναν κίνδυνο για την ζωή, την ασφάλεια και την σωματική ακεραιότητα, ούτε του κατηγορουμένου, ούτε κανενός άλλου».

Το Reader.gr αποκαλύπτει πως σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα «το θύμα: Δεν αντέδρασε στην σύλληψη του, ούτε υπήρχε κίνδυνος να κάνει χρήση όπλου ή βίας εναντίον του κατηγορουμένου, ούτε επιχείρησε να τον αφοπλίσει».

Αυτό το τονίζουμε καθώς όταν έγινε το περιστατικό είχαν γραφτεί και ειπωθεί πολλά για τις συνθήκες του πυροβολισμού .

Ήταν βλέπετε ο λόγος τριών ανήλικων παιδιών απέναντι σε δυο παρόντες αστυνομικούς και όχι μόνο. Ο τότε συνήγορος του αστυνομικού αείμνηστος Α. Κούγιας υποστήριζε πως «το θύμα επιτέθηκε στον αστυνομικό με πρόθεση να τον αφοπλίσει».

Ο συνάδελφος του αστυνομικού υποστήριξε στις αρχές πως δεν είδε τον κατηγορούμενο να κρατάει όπλο και πως πριν πλησιάσει το αυτοκίνητο φώναξε στον οδηγό «Είμαστε αστυνομικοί», «Ανοιξε την πόρτα», «Βγες έξω»! «Εκείνος όμως ούτε την πόρτα άνοιξε ούτε το παράθυρο, τότε πλησίασε ο κατηγορούμενος φωνάζοντας δυνατά στον οδηγό Αστυνομία, βγες έξω».

Και συνεχίζοντας πρόσθεσε: «Τότε είδα τον --- να τραβάει τον οδηγό προς τα έξω και σε κάποια στιγμη ενώ βρισκόταν δίπλα στην πόρτα και τον τραβούσε άκουσα έναν πυροβολισμό».

Αίσθηση, μάλιστα, προκαλεί το γεγονός πως ο έμπειρος αστυνομικός συμπληρώνει «εκείνη την ώρα είδα ότι το όπλο του --- ήταν στην θήκη της ζώνης του».

Τελείως διαφορετική ήταν η περιγραφή της 14χρονης συνοδηγού.

«Ήρθε ο αστυνομικός στο παράθυρο του Χρήστου, του χτύπησε το τζάμι με δύναμη 2-3 φορές, του άνοιξε την πόρτα τον χτύπησε με κλωτσιές στην κοιλιά, ο Χρήστος έπεσε λίγο προς τα δεξιά και μετά ο αστυνομικός έπιασε τον Χρήστο με το αριστερό του χέρι και με το δεξί κρατούσε το όπλο. Τον έβγαλε σχεδόν έξω από το αυτοκίνητο, ενώ ο Χρήστος δεν έκανε τίποτα και ακούστηκε ένας πυροβολισμός και πετάχτηκαν αίματα».

Είναι σημαντική η μαρτυρία της 14χρονης αναφορικά με τα πρώτα λόγια του αστυνομικού.

«Ο αστυνομικός είχε πιάσει το κεφάλι του ,το οποίο ήταν μέσα στα αίματα και φώναζε ΄΄γιατί το έκανα αυτό''», τόνισε η 14χρονη συνοδηγός.

Και οι αποκαλύψεις συνεχίζονται.

Καθοριστικός για τις συνθήκες του θανασιμου τραυματισμού ήταν ο εντοπισμός βιντεοληπτικού υλικού που δημοσιοποίησε λίγα 24ωρα μετά το περιστατικό ο τηλεοπτικός σταθμός Αlpha γιατί βάσει αυτου προκύπτει πως:

Ο αστυνομικός φώναξε μόνο δύο φορές «σταμάτα ρε» και μετά από 7 δευτερόλεπτα ακούστηκε ο πυροβολισμός .

Αδιαμφισβήτητο στοιχείο από τον χρόνο της κάμερας του κλειστού κυκλώματος! Εκεί ακούγεται αρχικά ο κατηγορούμενος, που πιθανότατα απευθύνεται στον οδηγο του αυτοκινητου που κατευθυνόταν αντίθετα από το όχημα του Χρήστου, να ζητά να κάνει πίσω και τα υπόλοιπα όπως ακριβώς τα περιέγραψαν τα 3 ανηλικα παιδια .

Πίσω, πίσω

– Σταμάτα ρε… Σταμάτα ρε. (χτύπημα στο τζάμι του οδηγού).

Ακούγεται ήχος πυροβολισμού…

Ο επόμενος διάλογος έχει ως εξής:

– Τι λες; Φίλε… Φίλε… Φίλε σε παρακαλώ..

– Όχι Θεέ μου δεν μπορώ… Δεν μπορώ…

– Γιατί;

– Tον πυροβόλησε αυτός.

– Τι σου έκανε το παιδί να τον πυροβολήσεις;

– Γιατί Θέε μου; Τι έκανα; Τι έκανα;

– Γιατί το κάνατε; 17 χρονών;

– Ένα ασθενοφόρο!

– Αδελφέ μου, γιατί αδελφέ μου; Δεν σε σώζει τίποτα πια.

– Ένα ασθενοφόρο γρήγορα ρε παιδιά.

– Το παιδί δεν μπορώ, το παιδί. Γιατί;

– Γιατί Θεέ μου;

– Γιατί Θεέ δεν βγήκε έξω;

– Γιατί τον πυροβόλησες;

– Γιατί το αμάξι δεν σταμάτησε; Δεν θέλω…

– Τον σκότωσες! Ένα ασθενοφόρο ρε παιδιά γρήγορα.

– Γιατί δεν σταμάτησες ρε φίλε; Γιατί ρε Θεέ μου;

– Ρε τι κάνατε ρε, πω πω…

– Ένα παιδί, ένας π….

– Φύγε. φύγε..

– Δεν θέλαν, σκότωσαν το παιδί

– Λίγο νερό ρε παιδιά, λίγο νερό.

– Άντε ρε αλήτη που θες και νερό.

– Όχι ρε φίλε γα….

– Τον κύριο που κλαίει.. παλιάνθρωπος, έχει θράσος

Δεν εκπυρσοκρότησε το όπλο

Όσο για το σενάριο της εκπυρσοκρότησης – γιατί και αυτό ακούστηκε τότε - αποδείχθηκε πως το όπλο με το οποίο πυροβόλησε ο κατηγορούμενος λειτουργούσε κανονικά χωρίς να διαπιστωθεί κάποια δυσλειτουργία στα μηχανικά του μέρη με απότοκο να μην δύναται το εν λόγω όπλο να πυροβολήσει χωρίς την ενεργοποίηση της σκανδάλης, όπως ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος .

Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος μετά το βίντεο

«Εβγαλα το όπλο κ το γέμισα όταν έφτασα στην πόρτα του οδηγού, αφου πρώτα με το δεξί μου χέρι χτύπησα το τζάμι του οδηγού. Πάλι δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Τότε όπλισα το όπλο μου. Μετά με το αριστερό μου χέρι άνοιξα την πόρτα του οδηγού, έχοντας προτεταμένο στο δεξί μου χέρι το γεμισμένο πλέον όπλο.

» Όπως τον τραβούσα ένιωσα και είδα μια απότομη κίνηση, ένα χτύπημα πάνω στο όπλο μου με την εξωτερική πλευρά της αριστερής του παλάμης και τότε το όπλο εκπυρσοκρότησε. Η σκανδάλη ενεργοποιήθηκε με το δάκτυλό μου το οποίο μέχρι εκείνη την στιγμή ακουμπούσε την σκανδάλη.

Τι είχε πει στο απολογητικό του υπόμνημα

«Το όπλισα και συνέχισα να φωνάζω στον οδηγό να βγεί έξω και να σβήσει την μηχανή. Με το αριστερό μου χέρι άρπαξα τον αείμνηστο απο τον δεξιό ώμο, σκύβοντας μέσα στο αυτοκίνητο, αφού αντιστεκόταν και αρνιόταν να εξέλθει του αυτοκινήτου, και φέροντας το χέρι του μπροστά στην κάννη απώθησε με βίαιο τρόπο το όπλο μου με αποτέλεσμα αυτό να εκπυρσοκροτησει γιατί αυτή η βίαιη κίνηση του προκάλεσε την ενεργοποίηση της σκανδάλης χωρίς εγώ ποτέ να την πατήσω».

Η διάψευση του αστυνομικού από αστυνομικό

Εχει ενδιαφέρον πως κατά την διάρκεια της ανάκρισης αστυνομικός του κέντρου υποστήριξε πως «παρά τις εντολές του συναδέλφου ο οδηγός να σβήσει το όχημα και να ανοίξει την πόρτα, εκείνος (το θύμα) δεν συμμορφωνόταν και όταν ο συνάδελφος άνοιξε την πόρτα του οδηγού του ύποπτου οχήματος αυτός (το θύμα) του επιτέθηκε με σκοπό να του πάρει το όπλο που κρατούσε στο δεξι του χέρι και εκπυρσοκρότησε αυτό με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού του ύποπτου οχήματος».

Ο αστυνομικός του κέντρου μάλιστα υποστήριξε ενόρκως στις αρχές πως ολα αυτά τα γνώριζε μετά απο τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον συνοδηγό του κατηγορουμένου .και αυτόπτη μάρτυρα!

Ωστόσο, σύμφωνα με το βούλευμα όταν εξετάστηκαν οι δυο αστυνομικοί κατ΄ αντιπαράσταση ο συνοδηγός αστυνομικός και αυτόπτης μάρτυρας δεν επιβεβαίωσε ούτε την συμπλοκή μεταξύ κατηγορούμενου και θύματος, ούτε την προσπάθεια του θύματος να αφαιρέσει το όπλο απο το χέρι του κατηγορούμενου.