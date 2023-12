Υπάρχουν εξωγήινοι στην Ελλάδα; Η ανατριχιαστική νύχτα στην Αταλάντη

Έχουμε στην Ελλάδα το δικό μας Roswell; Έχουμε μήπως, τα δικά μας εξωγήινα X-Files; Επιχειρήσαμε παρακάτω να καταγράψουμε τις περιπτώσεις που εμφανίστηκαν ATIA στον ουρανό ή και στη γη ελληνικών πόλεων, τους ανθρώπους που χρίστηκαν εξερευνητές τους, αλλά και κάποιες πιθανές ερμηνείες των φαινομένων αυτών, με επιστημονική βάση.

The truth is out there, ενδεχομένως.

Ρουκέτες-φαντάσματα (αρκετές φορές στις δεκαετίες 1940-50)

1946, δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ

Επρόκειτο περί δοκιμών νέων οπλικών συστημάτων από τις δυνάμεις της Δύσης, ή ενδεχομένως, από τη Σοβιετική Ένωση; Κανείς, ακόμα και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τα φαινόμενα εμφάνισης ιπτάμενων αντικειμένων με έντονο φως, σε πολλές ελληνικές πόλεις. Δεν έλειπαν βέβαια και οι μαρτυρίες για «ιπτάμενον δίσκον», ο οποίος φαίνεται πως εμφανίστηκε στην περιοχή του Κατάκολου Ηλείας, στις αρχές της δεκαετίας του '50.

Ο καθηγητής Φυσικής, Παύλος Σαντορίνης, ο Σωκράτης Αικατερινίδης, και αργότερα, ο Μάκης Ποδοτάς, είναι οι πρώτοι που θα ασχοληθούν σοβαρά με την έρευνα πάνω στη θέαση ΑΤΙΑ. Υπάρχουν εξωγήινοι εκεί έξω, ή πρόκειται για επέκταση των θεωριών συνομωσίας που υπήρχαν σε όλο τον κόσμο εκείνη την εποχή;

O Αικατερινίδης είναι ο πρώτος που θα γράψει δημοσίως, ότι ναι, υπάρχουν εξωγήινα όντα, στηριζόμενος σε θεωρίες από το βιβλίο του Αιμέ Μισέλ, «Μυστηριώδη Ουράνια Αντικείμενα», το οποίο αναφέρει πως τα «διαστημικά σκάφη» είναι «οχήματα οδηγούμενα από όντα προερχόμενα από ουράνια σώματα».

Ο Αικατερινίδης επίσης, υποστηρίζει πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να έρθει σε άμεση επαφή με τα UFO, γιατί αυτά κινούνται μέσω της «υποθετικής δύναμης Πλαντιέ» που τα τοποθετεί σε αρκετά πιο υψηλό φυσικό και διανοητικό επίπεδο σε σχέση με τον άνθρωπο.

Την ίδια εποχή, ο ακαδημαϊκός/συνεργάτης της πολεμικής αεροπορίας, Άλεν Χίνεκ, γίνεται ο πρώτος ερευνητής των ΑΤΙΑ που δείχνει εμπιστοσύνη στις ανθρώπινες μαρτυρίες, και πιστεύει πως ίσως υπάρχουν κάποια «ανεξήγητα φαινόμενα», με όντα που μπορούν να διαπερνούν τα ραντάρ και να κάνουν «διακριτικές» επισκέψεις στον ανθρώπινο πολιτισμό.

Μέσα από τις έρευνες του Χίνεκ, που έχει φανατικούς εχθρούς αλλά και φίλους εντός και εκτός του Κονγκρέσου, θα προκύψει και η βάση για το σενάριο της ταινίας «Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου» του Στίβεν Σπίλμπεργκ.



1954, δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ

Καβάσιλα Ηλίας, 1951

«Η λάμψη ήταν τόσο έντονη που με ζάλισε και με έριξε κάτω. Όταν συνήλθα, το κεφάλι μου πονούσε τρομερά, και το σκυλί ήταν καταγής. Το χάϊδεψα και είδα ότι ζούσε. Όταν ξημέρωσε, πήγα προς το σημείο της λάμψης και βρήκα ένα μεγάλο κύκλο με καμένες καλαμιές. Πίστεψα πως σε εκείνο το σημείο είχαν χορό οι νεράιδες και ονόμασα το σημείο «Νεραϊδόστρατο».

Αυτά είχε δηλώσει ο αγρότης από το χωριό Καβάσιλα στις εφημερίδες της εποχής για τον μυστηριώδη κύκλο αγρογλυφικών που είχε εμφανιστεί στο κτήμα του. Νεράιδες, ξωτικά, όντα χωρίς ξεκάθαρη εικόνα, περιλαμβάνονται στις διηγήσεις και στους θρύλους της εποχής. Το γεγονός παραμένει μυστηριώδες, ένα "Χ-File" της ελληνικής επαρχίας.

Ένας απροσδόκητος επισκέπτης στη Χρυσόπετρα Κιλκίς

Πέμπτη 29 Ιουνίου 1989. Ένα κορίτσι ηλικίας εννέα ετών, τρέχει σε κατάσταση σοκ στην αγκαλιά της γιαγιάς του. Ισχυρίζεται πως είχε γίνει μάρτυρας της άφιξης ενός όντος που δεν θύμιζε άνθρωπο. Σύμφωνα με τις περιγραφές της, το πλάσμα είχε μεταλλικό σώμα, ύψος πέντε-έξι μέτρων και προσγειώθηκε με φόρα στο έδαφος.

Το συγκεκριμένο ον, φαίνεται πως παρέμεινε για λίγα δευτερόλεπτα στη θέση του και ύστερα απογειώθηκε ξανά, πάνω από τα λευκά σύννεφα.

Την ιστορία του κοριτσιού επιβεβαίωσε αργότερα και ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος ανέφερε πως είδε μια απόκοσμη, φωτεινή νεφέλη να προσγειώνεται στο έδαφος, καθώς οδηγούσε, με κατεύθυνση το Κιλκίς. Ο δεύτερος μάρτυρας ήταν ένας αγροφύλακας, που είδε την οντότητα, αλλά νόμιζε πως ήταν μπετονιέρα.

Η Χρυσόπετρα, ένα μικρό χωριό στα νότια του Νομού Κιλκίς, χωρίς να το περιμένει κανείς από τους κατοίκους του έγινε το επίκεντρο της προσοχής εξαιτίας ενός φαινομένου από... έναν άλλο κόσμο.

H περίπτωση της Αταλάντης

Φωτεινά αντικείμενα, εκρήξεις και φωτιές. Ανεξήγητα υψηλές θερμοκρασίες και ατμόσφαιρα που θυμίζει Area 51. Στην Αταλάντη το 1990, συνέβησαν γεγονότα που δείχνουν παράξενα, εφιαλτικά, και κάθε είδους ερμηνεία των φαινομένων δείχνει μάλλον «λίγη». Ακολουθεί απόσπασμα από σχετικό κείμενο του Άκη Κατσούδα:



«Σύμφωνα με μαρτυρία οικογένειας που ζούσε σε πολύ κοντινή περιοχή, λίγο μετά τις 21:30 το βράδυ εντόπισε στον ουρανό μερικά φωτεινά αντικείμενα που κινούνταν με πολύ γρήγορη ταχύτητα. Ύστερα από 15 λεπτά άκουσαν τρεις διαδοχικές εκρήξεις, ενώ στον ουρανό εμφανίστηκε ένα ακόμη μεγαλύτερο κόκκινο αντικείμενο που έδειχνε πως είχε πάρει φωτιά.

Ένας άλλος μάρτυρας που μετέβη στην περιοχή της προσγείωσης κατέθεσε πως βρήκε κάποια εξαρτήματα μηχανισμού και ένα σπογγώδες υλικό. Ακριβώς δίπλα, υπήρχε ένα πεύκο, το οποίο είχε καεί από την έκρηξη. Όταν, λοιπόν, πήγε να το αγγίξει, τα χέρια του έβγαλαν κατευθείαν φουσκάλες εξαιτίας της πολύ υψηλής θερμοκρασίας. Το επόμενο πρωινό το μόνο που υπήρχε στην περιοχή ήταν λίγος καπνός, ενώ η γύρω βλάστηση είχε καεί.

Επίσης, στο έδαφος υπήρχε ένα κολλώδες υλικό που, κατά πάσα πιθανότητα, χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση της φωτιάς. Όλα όσα βρέθηκαν στην περιοχή της πτώσης των ΑΤΙΑ δόθηκαν για εξέταση στο Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το ζήτημα πήρε γρήγορα διαστάσεις στον ελληνικό Τύπο και την τηλεόραση, ενώ αρκετοί κάτοικοι της περιοχής υποστήριξαν πως επρόκειτο για την πρώτη πτώση UFOs στην Ελλάδα. Ενδεικτικά μερικοί από τους τίτλους των εφημερίδων των επόμενων ημερών από το συμβάν ανέφεραν: 'ΟΥΦΟ όργωσαν την Ελλάδα', 'Είδαν ένα ιπτάμενο τρένο', 'Σειρά από κιτρινοκόκκινα φώτα που πετούσαν στον ουρανό', ήταν ορισμένοι τίτλοι δημοσιευμάτων»

Η επίσημη εξήγηση που δόθηκε από ανώτατους αξιωματούχους της εποχής, ήταν πως επρόκειτο για βλάβη τεχνητών δορυφόρων και απότομη προσγείωση τους στη γη.

Στην ελληνική τηλεόραση

Ο Σωκράτης Αικατερινίδης και ο Μάκης Ποδότας έχουν εμφανιστεί και στην ελληνική τηλεόραση, σε εκπομπή της Νανάς Παλαιτσάκη το 1994. Ο Αικατερινίδης είχε κλείσει 30 χρόνια στην μελέτη των αγνώστου ταυτότητας αντικειμένων και μιλώντας στην εκπομπή, έλεγε μεταξύ άλλων, πως είχε δει UFO στον ελληνικό ουρανό, και από κοινού με τον Ποδότα, επιβεβαίωναν την ύπαρξη UFO στην περιοχή Roswell, κάνοντας μάλιστα λόγο για «κυνηγητό» του αμερικάνικου στρατού με διαστημικό σκάφος.

Από το σκάφος, σύμφωνα με τους δύο ερευνητές, ανασύρθηκαν εξωγήινοι σε ημιθανή κατάσταση, τους οποίους οι Αμερικάνοι στρατιώτες προσπάθησαν να διατηρήσουν στη ζωή. Ο Αικατερινίδης, μεταξύ άλλων, έχει επικαλεστεί κατά καιρούς και τη θεωρία των «δρακονιανών», οι οποίοι είναι ανθρωπόμορφα, εξωγήινα όντα, που ταξιδεύουν με σκάφη στη γη, και απαγάγουν γήινους, με σκοπό να τους χρησιμοποιήσουν για τα άγνωστα στον άνθρωπο σχέδια τους και να τους «μεταλλάξουν» συνειδησιακά.

Μπορεί να ακούγεται σαν μια ανεκμετάλλευτη ιδέα για sequel των X-Files, αλλά είναι μια πραγματική θεωρία με αρχή-μέση-τέλος, και στο blog Διαδραστικά υπάρχει, για όσους θέλουν να «σκάψουν» περισσότερο.

«Πάνω από τα βουνά της Τουρκίας» - Χίος, 2005

«Στρογγυλό ιπτάμενο αντικείμενο, που άλλαζε χρώματα» και μέσα από αυτό έβγαινε κι άλλο, κι άλλο και όλο το σκηνικό που περιγράφουν η Χριστιάνα και ο Δημήτρης στην εκπομπή «Μπορώ» της Άννας Δρούζα, από το μπαλκόνι τους στη Χίο, με θέα το Τσεσμέ της Τουρκίας, μοιάζει με σκηνή δράσης από την ταινία «Star Wars». Είναι η δεκαετία του 2000, εποχή που τα παραφυσικά φαινόμενα βρίσκουν νέα «στέγη» στις μεσημεριανές ή και στις εκπομπές trash της ελληνικής τηλεόρασης.

Παρόμοιες ερμηνείες που συνδέουν τα UFO με την αρχαιότητα γίνονται και στην εκπομπή «Με την Έλντα» (Έλντα Πανοπούλου) που προβλήθηκε από την κρατική τηλεόραση, στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Μεταξύ άλλων, περιγράφεται ο μυθικός θεός Δίας, ως οντότητα που ήρθε στη γη με διαστημόπλοιο.

Μια επιστημονική απάντηση;

Το 1980, σε άρθρο της εφημερίδας «Ριζοσπάστης» εντοπίζουμε μια καταγραφή που πάει κόντρα στο κλίμα παραφιλολογίας περί ύπαρξης UFO και όχι μόνο. Το μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της ΕΣΣΔ, Βλαντιμίρ Μιγκούλιν, δίνει τη σωστή αφετηρία της έρευνας: «Πράγματικα, πολλά ατμοσφαιρικά φαινόμενα που παρατηρούν οι άνθρωποι, είναι δύσκολο να εξηγηθούν.

Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να συστηματοποιηθούν, να μελετηθούν κι να εκτιμηθούν αντικειμενικά. Και τότε θα διαπιστωθούν ασφαλείς υποθέσεις σε επιστημονική βάση. Έχει μεγάλη αξία και αυτή η λεπτομέρεια. Στην έρευνα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο αξιόπιστα γεγονότα και πληροφορίες και να αγνοηθούν ολότελα οι καρποί της αχαλίνωτης φαντασίας των φίλων των εντυπώσεων».

Στο ίδιο κείμενο εξηγούνται τα UFO/ΑΤΙΑ ως «ατμοσφαιρικά οπτικά φαινόμενα που παρουσιάζονται κυρίως κατά το σούρουπο και είναι συνέπειες τεχνικών πειραμάτων στην ατμόσφαιρα. Πρόκειται δηλαδή για μετεωρολογικά μπαλόνια, ίχνη αεροπλάνων ή εκκινήσεις γεωφυσικών πυραύλων, τοποθετήσεις σε τροχιά τεχνητών δορυφόρων της γης ή και διαστημοπλοίων».

Παραισθήσεις ή βεγγαλικά;

Ο Σταύρος Άκρας, εντεταλμένος ερευνητής στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών εφαρμογών και Τηλεσκόπισης του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, μέσα από το βιβλίο «Ψευδοεπιστήμες και Θεωρίες Συνομωσίας» μας δίνει μια αρκετά νηφάλια και λογική εξήγηση των φαινομένων τύπου UFO.

Σύμφωνα με τον Άκρα, κανείς δεν υποβαθμίζει το γεγονός ότι όντως έχουν γίνει θεάσεις από επιστημονικά «μάτια» και μη, παράξενων αντικειμένων στον ουρανό. Το θέμα είναι «τι είδαν και τι ερμηνεία δίνουν σε αυτό που είδαν». Ο ερευνητής μεταξύ άλλων, αναφέρει πως σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, τα περισσότερα φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε συγκεκριμένες ημέρες, όπως η Πρωτοχρονιά και η 4η Ιουλίου (ημέρα εθνικής εορτής).

Στις μέρες αυτές, έχουμε συνήθως μεγάλο αριθμό βεγγαλικών στον ουρανό. Τα ΑΤΙΑ επίσης, κατά κύριο λόγο ταυτίζονται ως προς το οπτικό τους θέαμα με φώτα από αεροπλάνα, από drones, φωτοβολίδες και μετεωρολογικά μπαλόνια.

Ένα παράξενο σήμα

Μέσα από το κανάλι του στο ΥοuTube, ο Αστρόνιο μας απαντά στο ερώτημα «έχει υπάρξει έστω ΜΙΑ φορά που ο άνθρωπος είδε ένα ΑΤΙΑ;». Η απάντηση είναι θετική. Ήταν το 1977, στο Οχάιο, όταν ο Τζέρι Έμαν, με χρήση του τηλεσκοπίου Big Ear εντόπισε ένα σήμα. Το σήμα αυτό δεν προερχόταν από τη γη, ούτε από κάποιο άλλο πλανήτη του ηλιακού συστήματος, κράτησε για 72 δευτερόλεπτα, ήταν πάρα πολύ ισχυρό, και δεν ανιχνεύτηκε ποτέ ξανά.

Έγινε γνωστό ως «wow signal», λόγω της πρώτης, αυθόρμητης παρατήρησης του Έμαν, αφού κατέγραψε το σήμα.

Συνεχίζει να ψάχνει η ανθρωπότητα πολιτισμούς ανώτερης τεχνολογικής εξέλιξης;

Ναι, μέσω του προγράμματος Breakthrough Listen, που δημιούργησε ο πρωτοπόρος της έρευνας στην αστροφυσική, Φρανκ Ντρέικ. Το πρόγραμμα είχε και τη στήριξη του Στίβεν Χόκινγκ.

Από την κεντρική σείλίδα του προγράμματος:

Το Breakthrough Listen είναι ένα πρωτοποριακό επιστημονικό πρόγραμμα έρευνας με βασικό στόχο τον εντοπισμό αποδεικτικών στοιχείων εξωγήινων πολιτισμών. Το πρόγραμμα είναι μοναδικό σε έκταση και τεχνολογικές δυνατότητες:

Έρευνα των πλησιέστερων αστέρων: Το Breakthrough Listen πραγματοποιεί έρευνα των 1.000.000 πλησιέστερων αστέρων στη Γη, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών σημάτων από προηγμένους πολιτισμούς. Γαλαξιακή Εξερεύνηση: Το πρόγραμμα σαρώνει το κέντρο του γαλαξία μας, επεκτείνοντας την έρευνα πέρα ​​από τον Δρόμο του Γαλαξία για να ακούσει σήματα από τους 100 πλησιέστερους γαλαξίες στον δικό μας. Ισχυρά Οργάνα: Το Breakthrough Listen χρησιμοποιεί οργανα που είναι 50 φορές πιο ευαίσθητα από τα υπάρχοντα τηλεσκόπια που αφιερώνονται στην αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης. Επεκτεινόμενη Κάλυψη Ουρανού: Οι ραδιοαναζητήσεις καλύπτουν 10 φορές περισσότερο από τα προηγούμενα προγράμματα τον ουρανό. Επιπλέον, καλύπτουν τουλάχιστον 5 φορές περισσότερο το ραδιοφάσμα - και το κάνουν 100 φορές πιο γρήγορα. Αναζήτηση Οπτικών Σημάτων Λέιζερ: Το πρόγραμμα διεξάγει τη βαθύτερη και πλατύτερη έρευνα που έχει γίνει ως σήμερα, για οπτικές εκπομπές λέιζερ. Αυτές οι φασματοσκοπικές έρευνες είναι 1000 φορές πιο αποτελεσματικές στον εντοπισμό σημάτων λέιζερ από συνήθεις έρευνες ορατού φωτός. Θα μπορούσαν να ανιχνεύσουν ένα λέιζερ ισχύος 100 watt (της ενέργειας ενός κανονικού λαμπτήρας οικιακού χώρου) από απόσταση 25 τρισεκατομμυρίων μιλίων. Ευαισθησία: Τα όργανα που χρησιμοποιούνται στο Breakthrough Listen είναι αρκετά ευαίσθητα για να ανιχνεύσουν σήματα τόσο ασθενή όσο αυτά που παράγει ένα ραντάρ αεροσκαφών, ακόμη και αν μας έρχονταν από έναν από τους 1000 πλησιέστερους αστέρες. Καινοτόμο Λογισμικό και Ανάλυση Δεδομένων: Το Breakthrough Listen συνδυάζει αυτά τα όργανα με καινοτόμο λογισμικό και προηγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για την επεξεργασία του τεράστιου όγκου δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των έρευνών. Μακροπρόθεσμη Δέσμευση: Το πρωτοβουλία θα διαρκέσει 10 χρόνια και θα διαθέσει συνολικά 100.000.000 δολάρια.