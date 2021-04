Όσκαρ 2021: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης

Από το 2015 παλεύει η βιομηχανία του θεάματος στο Χόλιγουντ να αλλάξει τον εαυτό της και να δείξει ότι δεν ταλαιπωρείται από ρατσιστικά κατάλοιπα και ανισότητα, αλλά έπρεπε να φτάσουμε στο 2021 για να το δούμε να αλλάζει ουσιαστικά. Έπρεπε να ανάψει η φωτιά από το θάνατο της Μπριόνα Τέιλορ και του Τζορτζ Φλόιντ για να θεσμοθετηθεί η ανάγκη τα Όσκαρ να συμπεριλαμβάνουν σε σημαντικά ποσοστά γυναίκες, ιδίως μεγάλης ηλικίας, και εκπροσώπους της μη λευκής κοινότητας.

Τα facts που χαρακτηρίζουν τη φετινή διοργάνωση, την απονομή που θα γίνει το ξημέρωμα της Δευτέρας, είναι μόνο η αρχή στην πορεία εξισορρόπησης και δικαιοσύνης που θέλει να αποδώσει το Χόλιγουντ.

Η φετινή ίσως είναι η δεύτερη φορά που θα δούμε γυναίκα σκηνοθέτιδα να κερδίζει το Όσκαρ Σκηνοθεσίας

Image

Η Κλόε Ζάο είναι το μεγάλο φαβορί στη σκηνοθεσία για το Nomadland, ενώ και η Έμεραλντ Φένελ έχει πολύ καλές πιθανότητες με το Promising Young Woman. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που έχουμε 2 γυναίκες υποψήφιες στην κατηγορία. Η μοναδική γυναίκα που έχει πάρει Όσκαρ Σκηνοθεσίας είναι η Κάθριν Μπίγκελοου για την ταινία Hurt Locker το 2010.

Οι περισσότερες υποψήφιες γυναίκες

Το ποσοστό των υποψηφίων που είναι γυναίκες, είναι 32%. Πιο συγκεκριμένα, 70 γυναίκες έλαβαν 76 υποψηφιότητες.

Οι περισσότεροι μη λευκοί υποψήφιοι

Ντάνιελ Καλούγια, Ριζ Άχμεντ, Τσάντγουικ Μπόζμαν, Άντρα Ντέι, Λακίθ Στάνφιλντ Λέσλι Όντομ Τζούνιορ, Βαϊόλα Ντέιβις, Στίβεν Γέουν και Γιουν Γιου-Τζουνγκ συνθέτουν τους 9 υποψήφιους στις κατηγορίες ερμηνειών. Η Ντέιβις μάλιστα είναι η μαύρη ηθοποιός με τις περισσότερες υποψηφιότητες για Όσκαρ, αφού έχει προταθεί παλιότερα για το The Help το 2011 και το Fences το 2017, που της έφερε και τη νίκη.

Το ακόμα πιο παράξενο με τη Ντέιβις είναι ότι στην ταινία Ma Rainey's Black Bottom, για την οποία είναι υποψήφια, εμφανίζεται συνολικά 26 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα σε σύνολο 94 λεπτών. Το ρεκόρ της βέβαια είναι η υποψηφιότητα για το The Help, όπου είχε ρόλο διάρκειας 8 λεπτών σε ταινία 147 λεπτών!

Το πρωτοφανές της ΜακΝτόρμαντ

Image

Ιστορία γράφεται στα φετινά Όσκαρ, καθώς η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, που ανέλαβε την παραγωγή του Nomadland, είναι η πρώτη που έχει υποψηφιότητα για ερμηνεία και για καλύτερη ταινία. Δεν έχει συμβεί ποτέ κι από κανέναν στην 93χρονη ιστορία των Όσκαρ.

Το παράδοξο με το Judas and the Black Messiah

Image

Αν δει κανείς την κατηγορία Β΄Ανδρικού, θα βρει δύο υποψήφιους για την ίδια ταινία. Ντάνιελ Καλούγια και ΛαΚίθ Στάνφιλντ πρωταγωνιστούν στο Judas and the Black Messiah, αλλά είναι και οι δύο στο Β΄Ανδρικό. Τότε ποιος είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος; Η απάντηση είναι ο κανείς. Αυτό γιατί τα μέλη της Ακαδημίας που ψηφίζουν για τους υποψήφιους, επιλέγουν σε ποια κατηγορία τους τοποθετούν. Έτσι, όσοι ψήφισαν τον Στάνφιλντ, το έκαναν θεωρώντας πως ο Καλούγια είναι ο πρώτος ρόλος και τούμπαλιν.

170 άτομα θα βρεθούν φέτος στο Dolby Theatre

Παρά την πανδημία, η Ακαδημία Κινηματογράφου δε θέλει να κάνει μια απονομή σε «ψυχρό» κλίμα γι΄αυτό έχει φροντίσει ώστε να τελεστεί η διοργάνωση με κόσμο, χωρίς κίνδυνο. Όσοι θα βρεθούν στο Dolby Theatre θα πρέπει να έχουν κάνει 3 τεστ και να θερμομετρηθούν πριν εισέλθουν στο χώρο.

Πρώτος άντρας υποψήφιος για Όσκαρ Ανδρικού και Όσκαρ Τραγουδιού

Image

Μέρι Τζ. Μπλάιτζ, Lady Gaga και Σίνθια Ερίβο έχουν πάρει στο παρελθόν υποψηφιότητα ταυτόχρονα για Ά Γυναικείο και Καλύτερο Τραγούδι. Ο Λέσλι Όντομ Τζούνιορ είναι υποψήφιος στο Β΄Ανδρικό για την ερμηνεία του στο One Night In Miami, όπου τραγουδάει το υποψήφιο τραγούδι Speak Now.

Εκτός από τον Όντομ, ο Στίβεν Γιέουν του Minari είναι ο πρώτος Ασιάτης-Αμερικάνος που έχει υποψηφιότητα στο Ά Ανδρικό.

Ο γηραιότερος υποψήφιος για Όσκαρ Ερμηνείας

Image

Ο Άντονι Χόπκινς ξεπέρασε το δικό του περσινό ρεκόρ και στα 84 του είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία που έχει προταθεί για Όσκαρ σε κάποια από τις 4 κατηγορίες που αφορούν ηθοποιούς. Ο Χόπκινς είναι και ο μόνος υποψήφιος που είχε προταθεί και την περσινή σεζόν, με 11 από τους 20 υποψήφιους να βρίσκονται για πρώτη φορά σε αυτή τη θέση και άλλους 8 να έχουν προταθεί παλαιότερα.

Συνολικά στα Όσκαρ, το ρεκόρ γηραιότερου το κατέχει η σκηνοθέτις Ανιές Βαρντά, υποψήφια στα 89 της έτη (Visages Villages), ξεπερνώντας κατά 8 ημέρες τον επίσης 89χρονο σεναριογράφο Τζέιμς Άιβορι (Call Me By Your Names) και τη φετινή υποψήφια για κοστούμια, την 89χρονη Αν Ροθ, κατά 3 μήνες μικρότερη της Βαρντά.

Υποψήφια για Όσκαρ και Χρυσό Βατόμουρο

Image

Η Γκλεν Κλόουζ κατάφερε κάτι που έχει συμβεί μόνο δύο φορές στο παρελθόν. Είναι υποψήφια για Όσκαρ για έναν ρόλο, αυτόν στο Hillbilly Elegy, που της έδωσε ταυτόχρονα και υποψηφιότητα για Χρυσό Βατόμουρο. Η ταινία κιόλας έχει ένα 26% στο Rotten Tomatoes, επομένως η Κλόουζ είναι υποψήφια για Όσκαρ στη χειρότερη ταινία της χρονιάς στις ΗΠΑ!

Το κόστος για κάθε διαφήμιση στα διαλείμματα των Όσκαρ

Στα 2 εκατομμύρια δολάρια για 30 δευτερόλεπτα υπολογίζεται το κόστος διαφήμισης, που είναι 64% μικρότερο από το Super Bowl.

Η κυριαρχία του streaming

Netflix με 35 υποψηφιότητες και Amazon με 12 συνθέτουν ένα σύνολο 47 υποψηφιοτήτων που πάει σε πλατφόρμες streaming, αρκετά πιο πάνω από τις υποψηφιότητες που έχουν όλα τα μεγάλα στούντιο μαζί.

Η πιο low budget χρονιά στην κατηγορία Best Picture

Image

Οι 8 προτεινόμενες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας είχαν συνολικό μπάτζετ κοντά στα 147 εκατομμύρια, με το Nomadland να έχει 5 εκατομμύρια μπάτζετ και το Minari μόλις 2 εκατομμύρια. Αυτές οι δύο είναι οι ταινίες που προβάλλουν ως φαβορί για την κατηγορία.

Το ιδιαίτερο ρεκόρ του Borat

Image

Ποιος να το πίστευε ότι το Borat θα είχε να καυχιέται για ένα ρεκόρ που δεν έχει αγγίξει καμία άλλη ταινία. Με τον κανονικό τίτλο να είναι «Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan», πρόκειται για την πρώτη υποψήφια ταινία με τόσους πολλούς χαρακτήρες στον τίτλο, 110 το σύνολο. Η αμέσως προηγούμενη ήταν το «Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes» του 1964 με 85 χαρακτήρες.

Πλούσιος σάκος με δώρα για τους νικητές

Το φετινό box με τα δώρα των νικητών θα έχει κόστος 225 χιλιάδες δολάρια και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ένα τριήμερο στο φάρο Pater Noster στη νήσο Χάμνεσκαρ, στα δυτικά της Σουηδίας.