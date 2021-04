Bafta 2021: Το Nomadland των Κλόε Ζάο-ΜακΝτόρμαντ σάρωσε στα βρετανικά βραβεία κινηματογράφου

Μετά τις Χρυσές Σφαίρες, τα SAG Awards και γενικώς τα βραβεία κάθε σωματείου, το Nomadland είπε να σαρώσει και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, δηλαδή στη δική μας μεριά και πιο συγκεκριμένα στα Bafta 2021, που απονεμήθηκαν το βράδυ της Κυριακής.

Απονομή δικαιοσύνης. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος, αφού πήραν βραβείο όλες οι καλές ταινίες, με κάποιες να «εξωρραΐζονται» στα τεχνικά βραβεία, όπως το Mank, το Ma Rainey's Black Bottom και το Tennet.

Το Nomadland «καθάρισε το τραπέζι» παίρνοντας Bafta Σκηνοθεσίας, Πρώτου Γυναικείου και Καλύτερης Ταινίας, ενώ στα αναμενόμενα ήταν η νίκη του Ντάνιελ Καλούγια στο Β΄Ανδρικό, της Γιου Τζουνγκ-Γιουν στο Β΄Γυναικείο και οι δύο κατηγορίες σεναρίου. Από τις κατηγορίες, εκεί που υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να δούμε κάτι διαφορετικό στα Όσκαρ, είναι στο Ά Ανδρικό. Όλα τα υπόλοιπα μοιάζουν να έχουν κλειδώσει.

Μεγάλο κομμάτι της βραδιάς κατείχε φυσικά ο θάνατος του Πρίγκιπα Φιλίππου, ο οποίος είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί και να παρουσιάσει κάποιο βραβείο. Τα Bafta τον τίμησαν με ένα μεγάλο αφιέρωμα.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι μετά τα περσινά δεδομένα των #BaftasAllWhite, όπου είχε ξεσπάσει σάλος με την κυριαρχία των λευκών στις υποψηφιότητες, φέτος είδαμε να απονέμονται σημαντικά βραβεία σε πρόσωπα και ταινίες που τα μέλη τους ανήκουν στο μη λευκό πρότυπο.

Αναλυτικά οι νικητές:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

Νικήτρια: NOMADLAND

THE FATHER

THE MAURITANIAN

PROMISING YOUNG WOMAN

THE TRIAL OF THE CHICAGO 7

Ά ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

Νικήτρια: Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Nomadland

Μπούκι Μπακράι, Rocks

Ράντα Μπλακ, The Forty-Year-Old Version

Βανέσα Κίρμπι, Pieces of a Woman

Γούνμι Μοζάκου, His House

Αλφρέ Γουντάρντ, Clemency

Ά ΑΝΔΡΙΚΟ

Νικητής: Άντονι Χόπκινς, The Father

Ριζ Αχμέντ, Sound of Metal

Τσάντγουικ Μπόζμαν, Ma Rainey’s Black Bottom

Αντάρς Γκουράβ, The White Tiger

Μαντς Μίκελσεν, Another Round

Ταχάρ Ραχίμ, The Mauritanian

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Νικήτρια: Κλόε Ζάο, NOMADLAND

Τόμας Βίντερμπεργκ, ANOTHER ROUND

Σάνον Μέρφι, BABYTEETH

Λι Άιζακ Τσουνγκ, MINARI

Γιασμίλα Ζμπάνιτς, QUO VADIS, AIDA?

Σάρα Γκαβρόν, ROCKS

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Νικήτρια: PROMISING YOUNG WOMAN

CALM WITH HORSES

THE DIG

THE FATHER

HIS HOUSE

LIMBO

THE MAURITANIAN

MOGUL MOWGLI

ROCKS

SAINT MAUD

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Νικητής: Τζον Μπατίστ, Τρεντ Ρέζνορ, Άττικους Ρος, SOUL

Τρέντ Ρέζνορ, Άττικους Ρος, MANK

Εμίλ Μοζέρι, MINARI

Τζέιμς Νιούτον Χάουαρντ, NEWS OF THE WORLD

Άντονι Γουίλις, PROMISING YOUNG WOMAN

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Νικητής: MY OCTOPUS TEACHER

COLLECTIVE

DAVID ATTENBOROUGH: A LIFE ON OUR PLANET

THE DISSIDENT

THE SOCIAL DILEMMA

ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΥ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Νικητής: Ρέμι Γουίκς (σενάριο-σκηνοθεσία), HIS HOUSE

Μπεν Σάροκ (σενάριο-σκηνοθεσία), Ιρούνε Γκουρτουμπάι (παραγωγός) LIMBO

Τζακ Σίντεϊ (σενάριο-παραγωγή )MOFFIE

Θερέζα Ικόκο, Κλερ Γουίλσον (σενάριο) ROCKS

Ρόουζ Γκλας (σενάρι-σκηνοθεσία), Όλιβερ Κάσμαν (παραγωγή) SAINT MAUD

Β΄ΑΝΔΡΙΚΟ

Νικητής: Ντάνιελ Καλούγια, Judas and the Black Messiah

Μπάρι Κίγκαν, Calm With Horses

Άλαν Κιμ, Minari

Λέσλι Όντομ Τζούνιορ, One Night in Miami…

Κλαρκ Πίτερς, Da 5 Bloods

Πολ Ράκι, Sound of Metal

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Νικήτρια: PROMISING YOUNG WOMAN

ANOTHER ROUND

MANK

ROCKS

THE TRIAL OF THE CHICAGO 7

Β΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

Νικήτρια: Γιου Τζουνγκ-Γιουν, Minari

Νιαμ Αλγκάρ, Calm With Horses

Κόζαρ Άλι, Rocks

Μαρία Μπακάλοβα, Borat Subsequent Moviefilm

Ντομινίκ Φίσμπακ, Judas and the Black Messiah

Άσλι Μαντέκουε, County Lines

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Νικητής: NOMADLAND

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

MANK

THE MAURITANIAN

NEWS OF THE WORLD

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

Νικητής: ANOTHER ROUND

DEAR COMRADES!

LES MISÉRABLES

MINARI

QUO VADIS, AIDA?

ΜΟΝΤΑΖ

Νικητής: SOUND OF METAL

THE FATHER

NOMADLAND

PROMISING YOUNG WOMAN

THE TRIAL OF THE CHICAGO 7

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΝΙΚΗΤΗΣ: THE FATHER

THE DIG

THE MAURITANIAN

NOMADLAND

THE WHITE TIGER

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ANIMATION

Νικητής: SOUL

ONWARD

WOLFWALKERS

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΣΤΙΝΓΚ

Νικήτρια: ROCKS

CALM WITH HORSES

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

MINARI

PROMISING YOUNG WOMAN

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Νικήτρια: MANK

THE DIG

THE FATHER

NEWS OF THE WORLD

REBECCA

ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ

Νικήτρια: MA RAINEY'S BLACK BOTTOM

AMMONITE

THE DIG

EMMA

MANK

MAKE-UP & ΜΑΛΛΙΑ

Νικήτρια: MA RAINEY'S BLACK BOTTOM

HILLBILLY ELEGY

THE DIG

MANK

PINNOCHIO

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ

Νικητής: SOUND OF METAL

GREYHOUND

SOUL

NOMADLAND

NEWS OF THE WORLD

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ

Νικητής: TENNET

MULAN

THE MIDNIGHT SKY

GREYHOUND

THE ONE AND ONLY

ANIMATION ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Νικητής: THE OWL AND THE PUSSYCAT

THE FIRE NEXT TIME

THE SONG OF A LOST BOY

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Νικήτρια: THE PRESENT

LIZZARD

EYELASH

MISS CURVY

LUCKY BREAK

RISING STAR ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΝΕΜΑ

Νικήτρια: ΜΠΟΥΚΙ ΜΠΑΚΡΑΪ

ΚΟΝΡΑΝΤ ΚΑΝ

ΚΙΝΓΚΣΛΙ ΜΠΕΝ-ΑΝΤΙΡ

ΣΕΠΕ ΝΤΙΡΙΣΟΥ

ΜΟΡΦΙΝΤ ΚΛΑΡΚ

* Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Getty Images