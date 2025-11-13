Η ERGON παρουσιάζει την Ταβέρνα της Ερμού, μια νέα σελίδα στην ιστορία των αθηναϊκών ταβερνών

Η πλακόστρωτη αυλή, οι ήχοι από ζωντανή μουσική και η ζεστή ατμόσφαιρα δημιουργούν ένα περιβάλλον που μοιάζει γνώριμο, σαν να υπήρχε πάντα. Εδώ, η παράδοση αποκτά νέα πνοή μέσα από τη ματιά του culinary director της ERGON, Παναγιώτη Ξάνθη, που με σεβασμό και λεπτομέρεια ξαναφέρνει στο τραπέζι παλιές συνταγές και κλασικές αναφορές της αθηναϊκής κουζίνας.

Το μενού έχει μια ξεκάθαρη αγάπη για το ψάρι: μπακαλιαράκια με σκορδαλιά, αθηναϊκή σαλάτα με αυγοτάραχο, σαρδέλα ψητή, χταπόδι στον ξυλόφουρνο με φάβα, λαβράκι πετάλι, πιάτα που ζωντανεύουν τις εικόνες μιας Αθήνας πιο θαλασσινής. Δίπλα τους, βρίσκονται μεζέδες με κρέας και λαχανικά που έχουν ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της πόλης: αφράτοι κεφτέδες, χειροποίητες πατάτες, ντολμαδάκια στα κάρβουνα, μακαρόνια με κρεμμύδια όλα εκτελεσμένα με ακρίβεια, σαν να προέρχονται από κιτρινισμένα τετράδια συνταγών.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με ένα ποτήρι κρασί από προσεκτικά επιλεγμένα ελληνικά οινοποιεία, ρετσίνα που αναβιώνει την αθηναϊκή παράδοση και τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Και φυσικά, το τραπέζι δεν τελειώνει χωρίς το γλυκό φινάλε: γιαούρτι με μέλι και καρύδια, γλυκά του κουταλιού ή πορτοκαλόπιτα με παγωτό.

Η Ταβέρνα της Ερμού είναι ένας ζωντανός φόρος τιμής στην παλιά Αθήνα. Ένα μέρος όπου η παράδοση συνεχίζει να γράφεται, πιάτο με πιάτο, ιστορία με ιστορία.

Ερμού 98, Αθήνα

@tavernaermou