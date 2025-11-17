Rizes Gastro Taverna – Το ταξίδι της γεύσης συνεχίζεται το 2026

Μετά από μια εντυπωσιακή πρώτη χρονιά που άφησε το δικό της στίγμα στη γαστρονομική σκηνή της Σαντορίνης, το Rizes Gastro Taverna ρίχνει αυλαία για τη φετινή σεζόν την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, αποχαιρετώντας ένα καλοκαίρι γεμάτο γεύσεις, συναισθήματα και εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες.

Από την πρώτη στιγμή, το Rizes κατάφερε να ξεχωρίσει ως ένα αυθεντικό γαστρονομικό ταξίδι που συνδέει την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Με επίκεντρο τη φιλοσοφία “farm- to-table” και με τη δημιουργική καθοδήγηση του εξαιρετικού executive chef Αλέξανδρου Μακρόπουλου, της μοναδικής head chef Μαρίας Σύλλα και της ταλαντούχας pastry chef Ελένης Μανιά, κάθε πιάτο αποτέλεσε φόρο τιμής στην ελληνική γη και τις γεύσεις της.

@ Rizes Gastro Taverna





Τοποθετημένο στα Φηρά, με φόντο την επιβλητική καλντέρα, το Rizes χάρισε στους επισκέπτες του μια εμπειρία που συνδύασε την υψηλή γαστρονομία με τη μαγεία του ηλιοβασιλέματος και τη ζεστή φιλοξενία της ομάδας του. Μέσα σε λίγους μήνες, έγινε σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, κερδίζοντας τόσο το ενδιαφέρον διεθνών επισκεπτών όσο και την εμπιστοσύνη των κατοίκων του νησιού.

Το Rizes Gastro Taverna συνέβαλε ουσιαστικά στην επανατοποθέτηση της τοπικής γαστρονομικής σκηνής, δίνοντας νέα πνοή στην καρδιά του νησιού. Η δημιουργική του προσέγγιση αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα, ενισχύοντας την εικόνα της Σαντορίνης ως προορισμού που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την πολιτιστική και γαστρονομική αναγέννηση. Μέσα από την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, τη συνεργασία με παραγωγούς του νησιού και την προσήλωση στις αξίες της αυθεντικότητας, το Rizes συνέβαλε στην αναζωογόνηση της γαστρονομικής ταυτότητας των Φηρών και, κατ’ επέκταση, του ίδιου του νησιού.

Η πρώτη χρονιά υπήρξε ένα ταξίδι επιτυχίας και έμπνευσης, επιβεβαιώνοντας ότι η παράδοση μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά με τη σύγχρονη αισθητική και τη δημιουργικότητα. Με την ίδια αφοσίωση και πάθος, το Rizes προετοιμάζεται ήδη για τη σεζόν του 2026, φέρνοντας μαζί του νέες γαστρονομικές προτάσεις, ανανεωμένες εμπειρίες και εκδηλώσεις που θα συνεχίσουν να αφηγούνται τη γεύση της Ελλάδας με σύγχρονο βλέμμα.

@ Rizes Gastro Taverna





Στο Rizes, κάθε γεύμα αποτελεί μια ιστορία – μια αφήγηση που ξεκινά από την ελληνική γη και καταλήγει στο τραπέζι, μέσα από τον σεβασμό στις πρώτες ύλες, την αισθητική του τόπου και τη δημιουργική έμπνευση της ομάδας. Το εστιατόριο έχει ως όραμα να εξελίσσει διαρκώς την εμπειρία του επισκέπτη, παντρεύοντας το αυθεντικό με το απρόσμενο και αναδεικνύοντας τη γαστρονομία ως τρόπο έκφρασης και πολιτισμού.

Το Rizes Gastro Taverna θα υποδεχθεί ξανά το κοινό του στις 15 Μαρτίου 2026, ανανεώνοντας το ραντεβού του για μια ακόμη πιο δυναμική και εμπνευσμένη χρονιά γεμάτη γεύση, δημιουργία και αυθεντικότητα.

Rizes Gastro Taverna

Καθημερινά από τις 6:00 μ.μ – 1 π.μ.

Website: www.rizessantorini.com

Email: reserve@rizessantorini.com

Τηλ.: +30 22860 21885

Social Media Links:

https://www.facebook.com/rizessantorini

https://www.instagram.com/rizes_santorini

Το Rizes Gastro Taverna ανήκει στον όμιλο AESTIAN PHILOXENIA & HOSPITALITY GROUP.