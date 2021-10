Αυτό είναι το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο για το 2021

Η Δανία δεν θεωρείται τυχαία η πρωτεύουσα της γαστρονομίας. Η σκανδιναβική χώρα κατάφερε και πάλι να κλέψει τις εντυπώσεις στο μεγάλο event, που διοργανώθηκε στην Αμβέρσα του Βελγίου, προκειμένου να ανακοινωθεί η λίστα με τα 50 καλύτερα εστιατόρια του πλανήτη για το 2021. Δύο εστιατόρια της Κοπεγχάγης, λοιπόν, ήταν αυτά που κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις στον κόσμο. Το Geraniumen βρέθηκε στη δεύτερη θέση, με το Noma να ανακηρύσσεται ως το κορυφαίο.

Το εστιατόριο του 41χρονου σεφ Ρενέ Ρετζέπι πήρε τον συγκεκριμένο τίτλο για πέμπτη φορά, καθώς βρέθηκε στην κορυφή το 2010, το 2011, το 2012 και το 2014.

Το πιάτα του Noma αποτελούνται από φρέσκα ντόπια υλικά, κυρίως από ψάρια και λαχανικά, τα βασικά συστατικά της σκανδιναβικής κουζίνας. Άνοιξε το 2003 και έχει βραβευτεί με τρία αστέρια Michelin μέχρι σήμερα.

To πιο διάσημο πιάτο στο μενού του Noma είναι το The Hen and the Egg, ένα πιάτο-σήμα κατατεθέν του σεφ Ρενέ Ρετζέπι. Περιλαμβάνει τσιπς πατάτας, ένα αυγό αγριόπαπιας, βότανα, άγρια φυτά, λάδι, θυμάρι, βούτυρο και σάλτσα σκόρδου.